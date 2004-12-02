» » НБА: «Юта» сильнее «Хьюстона», победы «Бостона» и «Портленда»
Раздел: Спорт  
0

НБА: «Юта» сильнее «Хьюстона», победы «Бостона» и «Портленда»

НБА: «Юта» сильнее «Хьюстона», победы «Бостона» и «Портленда»В главной баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат.

«Юта» за счет ударной третьей четверти (38:11) разбила «Хьюстон» и вышла с отрицательного баланса побед/поражений, отставая от зоны плей-офф всего на 0,5 победы. В матче с «Рокетс» хозяевам не помешало быстрое удаление Руди Гобера, не сдержавшего эмоций после фола на Джеймсе Хардена. Француза отлично подменил Деррик Фэйворс (24+10 подборов), обновивший личный рекорд результативности в сезоне.

«Бостон» на домашней арене легко разбил «Нью-Йорк» и продлил свою победную серию до четырех матчей. Самыми результативными у «Селтикс» стали Кайри Ирвинг (22+8 передач) и Джайлен Браун (21). Еще пять игроков набрали как минимум по 10 очков. С показателем 14-10 «Бостон» идет пятым на Востоке.

«Портленд» в домашнем матче с «Финиксом» поспособствовал новому антирекорду в НБА. «Трэйл Блейзерс» вслед за «Сакраменто» не позволили «Санс» в первой четверти набрать более 10 очков. В истории лиги впервые команда не может в двух матчах подряд преодолеть 10-очковый барьер в одной четверти. Самым результативным у «Портленда» традиционно стал Дамьен Лиллард (25+8 передач).

Читайте также: НБА: победы «Бостона» и «Кливленда», осечка «Портленда»

Результаты матчей дня:

Бостон – Нью-Йорк 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16)

Портленд – Финикс 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)

Юта – Хьюстон 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НБА, Юта, Бостон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:12 » Автор: Иван Мартынов
     91
     0

Похожие новости по теме

НБА: победы «Бостона» и «Кливленда», осечка «Портленда» НБА: победы «Бостона» и «Кливленда», осечка «Портленда»

Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

НБА: победы «Кливленда» и «Бостона», камбэк «Портленда» НБА: победы «Кливленда» и «Бостона», камбэк «Портленда»

Завершен очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

НБА: победы «Голден Стейта», «Бостона» и «Торонто» НБА: победы «Голден Стейта», «Бостона» и «Торонто»

В сильнейшей баскетбольной лиге мира продолжается регулярный чемпионат.

НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто» НБА: очередные победы «Бостона», «Хьюстона» и «Торонто»

Завершен большой игровой день регулярного чемпионата НБА.

НБА: «Хьюстон» бьет «Кливленд», победы «Бостона» и «Индианы» НБА: «Хьюстон» бьет «Кливленд», победы «Бостона» и «Индианы»

Завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата НБА.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх