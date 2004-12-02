НБА: «Юта» сильнее «Хьюстона», победы «Бостона» и «Портленда»

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«Юта» за счет ударной третьей четверти (38:11) разбила «Хьюстон» и вышла с отрицательного баланса побед/поражений, отставая от зоны плей-офф всего на 0,5 победы. В матче с «Рокетс» хозяевам не помешало быстрое удаление Руди Гобера, не сдержавшего эмоций после фола на Джеймсе Хардена. Француза отлично подменил Деррик Фэйворс (24+10 подборов), обновивший личный рекорд результативности в сезоне.«Бостон» на домашней арене легко разбил «Нью-Йорк» и продлил свою победную серию до четырех матчей. Самыми результативными у «Селтикс» стали Кайри Ирвинг (22+8 передач) и Джайлен Браун (21). Еще пять игроков набрали как минимум по 10 очков. С показателем 14-10 «Бостон» идет пятым на Востоке.«Портленд» в домашнем матче с «Финиксом» поспособствовал новому антирекорду в НБА. «Трэйл Блейзерс» вслед за «Сакраменто» не позволили «Санс» в первой четверти набрать более 10 очков. В истории лиги впервые команда не может в двух матчах подряд преодолеть 10-очковый барьер в одной четверти. Самым результативным у «Портленда» традиционно стал Дамьен Лиллард (25+8 передач).Бостон – Нью-Йорк 128:100 (38:30, 31:28, 30:26, 29:16)Портленд – Финикс 108:86 (34:9, 28:32, 25:18, 21:27)Юта – Хьюстон 118:91 (27:18, 26:27, 38:11, 27:35)