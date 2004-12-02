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Раздел: Спорт  
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Переход Селезнева в «Галатасарай» снова сорвался

Переход Селезнева в «Галатасарай» снова сорвалсяФорвард «Акхисара» и сборной Украины Евгений Селезнев не сможет перейти в клуб своей мечты.

О срыве перехода Селезнева в «Галатасарай» сообщает турецкое издание Yeniasir.com.tr. Согласно источнику, стамбульский гранд решил сосредоточиться на других вариантах усиления позиции нападающего.

Агент Селезнева Ахмет Булут предложил услуги украинца турецкому «Гезтепе», занимающему в турнирной таблице Суперлиги 11-е место с отрывом от зоны вылета в 5 очков.

Селезнев рассчитывал уйти из «Акхисара» прошлым летом, однако руководство турецкого клуба перед стартом в Лиге Европы не отпустило своего лучшего бомбардира. В итоге украинец потерял мотивацию, разругался с боссами «Акхисара» и перестал регулярно получать игровую практику, что, вероятно, и привело к срыву перехода в «Галатасарай».

Селезнев в текущем сезоне провел в «Акхисаре» 11 матчей, в которых забил 4 мяча, включая гол в победном матче за Суперкубок Турции против «Галатасарая».

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Действующий контракт Евгения Селезнева с «Акхисаром» истекает в июне 2019 года. Трансферная стоимость украинца оценивается в 750 тысяч евро.
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 Теги: Селезнев, Галатасарай, трансфер

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Сегодня, 13:00 » Автор: Иван Мартынов
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