«Ворскла» увезла три очка из Одессы

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Ключевой момент матча произошел уже на 5-й минуте. После углового голкипер «Черноморца» Литовченко парировал удар Кареки, но «Ворскле» удалось провести атаку вторым темпом – Чеснаков отдал на Чижова, а тот с убойной позиции расстрелял вратаря.«Черноморец» снова выглядел откровенно невзрачно, что едва ли не привело к досрочному завершению матча. Во втором тайме одесские болельщики устроили пиротехническое шоу и вынудили рефери матча Владимира Новохатнего на несколько минут прервать игру.Только на 90-й минуте у «Черноморца» появился реальный шанс сравнять счет, но вратарь «Ворсклы» Шуст вовремя вышел из ворот и не позволил Ковалю завершить свой выпад точным ударом.«Ворскла» прервала серию из трех поражений и сократила отставание от «Зари» до одного очка. Попутно полтавчане упрочили свое положение в топ-6, увеличич отрыв от «Десны» до четырех очков.Черноморец -0:1Гол: Чижов, 5: Литовченко - Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков - Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив - Коваль.Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) - Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок - Шарпар - Карека (Сергийчук, 74).Предупреждения: Остапенко, Коваль - Чижов, Сакив