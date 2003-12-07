Раздел: Спорт
«Ворскла» увезла три очка из Одессы
«Ворскла» в 18-м туре Премьер-лиги на выезде минимально обыграла «Черноморец».
Ключевой момент матча произошел уже на 5-й минуте. После углового голкипер «Черноморца» Литовченко парировал удар Кареки, но «Ворскле» удалось провести атаку вторым темпом – Чеснаков отдал на Чижова, а тот с убойной позиции расстрелял вратаря.
«Черноморец» снова выглядел откровенно невзрачно, что едва ли не привело к досрочному завершению матча. Во втором тайме одесские болельщики устроили пиротехническое шоу и вынудили рефери матча Владимира Новохатнего на несколько минут прервать игру.
Только на 90-й минуте у «Черноморца» появился реальный шанс сравнять счет, но вратарь «Ворсклы» Шуст вовремя вышел из ворот и не позволил Ковалю завершить свой выпад точным ударом.
«Ворскла» прервала серию из трех поражений и сократила отставание от «Зари» до одного очка. Попутно полтавчане упрочили свое положение в топ-6, увеличич отрыв от «Десны» до четырех очков.
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Черноморец - Ворскла 0:1
Гол: Чижов, 5
Черноморец: Литовченко - Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков - Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив - Коваль.
Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) - Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок - Шарпар - Карека (Сергийчук, 74).
Предупреждения: Остапенко, Коваль - Чижов, Сакив
Ключевой момент матча произошел уже на 5-й минуте. После углового голкипер «Черноморца» Литовченко парировал удар Кареки, но «Ворскле» удалось провести атаку вторым темпом – Чеснаков отдал на Чижова, а тот с убойной позиции расстрелял вратаря.
«Черноморец» снова выглядел откровенно невзрачно, что едва ли не привело к досрочному завершению матча. Во втором тайме одесские болельщики устроили пиротехническое шоу и вынудили рефери матча Владимира Новохатнего на несколько минут прервать игру.
Только на 90-й минуте у «Черноморца» появился реальный шанс сравнять счет, но вратарь «Ворсклы» Шуст вовремя вышел из ворот и не позволил Ковалю завершить свой выпад точным ударом.
«Ворскла» прервала серию из трех поражений и сократила отставание от «Зари» до одного очка. Попутно полтавчане упрочили свое положение в топ-6, увеличич отрыв от «Десны» до четырех очков.
Читайте также: «Шахтер» обыграл «Олимпик», «Ворскла» увезла победу из Мариуполя
Черноморец - Ворскла 0:1
Гол: Чижов, 5
Черноморец: Литовченко - Трубочкин (Штогрин, 87), Рыжук, Мищенко (Остапенко, 14), Грачев, Норенков - Чорний (Мусолитин, 46), Савченко, Бабенко, Семенив - Коваль.
Ворскла: Шуст - Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур (Кане, 85) - Габелок (Мысык, 90+3), Сакив, Гиоргадзе, Ребенок - Шарпар - Карека (Сергийчук, 74).
Предупреждения: Остапенко, Коваль - Чижов, Сакив
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