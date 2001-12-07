» » Ломаченко избил Педрасу и завоевал титул WBO в легком весе
Раздел: Спорт  
0

Ломаченко избил Педрасу и завоевал титул WBO в легком весе

Ломаченко избил Педрасу и завоевал титул WBO в легком весеУкраинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорке победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и объединил титулы WBA и WBO в легком весе.

Первые раунды выдались достаточно конкурентными – Педраса много шел вперед и давал возможность Ломаченко продемонстрировать свои уникальные защитные навыки. Василий не вкладывался в удары, но старался в каждом раунде организовывать по несколько серьезных наскоков.

Ближе к середине боя Ломаченко стал все чаще вскрывать защиту Педрасы. Пуэрториканец сохранял самообладание и достойно выглядел на фоне лучшего боксера мира.

В 11-м раунде Ломаченко не хватило несколько десятков секунд, чтобы украсить свой послужной список очередным нокаутом. Василий потряс Педрасу и перешел в затяжную атаку – чемпион WBO долго терпел, но все же признал нокдаун. Ломаченко тут же еще раз заставить Педрасу присесть на колено, однако добить соперника украинец не успел.

За минутный перерыв Педраса пришел в себя и не позволил Ломаченко одержать досрочную победу. Впрочем, у судей не было никаких сомнений в победителе боя - 119-107, 117-109, 117-109 в пользу украинца.

Читайте также: Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе

Василий Ломаченко впервые в карьере завладел несколькими поясами в рамках одной весовой категории и приблизился к статусу абсолютного чемпиона мира. В коллекции украинца не хватает только титулов IBF и WBC. Оба пояса в руках Майки Гарсия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ломаченко, Педраса, бокс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:44 » Автор: Иван Мартынов
     223
     0

Похожие новости по теме

Василий Ломаченко – Хосе Педраса. Анонс боя Василий Ломаченко – Хосе Педраса. Анонс боя

Сегодня ночью украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорке проведет бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Бой Ломаченко-Педраса официально подтвержден Бой Ломаченко-Педраса официально подтвержден

Украинский чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в декабре проведет объединительный бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Ломаченко: «Сомневаюсь, что Педраса доставит мне трудности» Ломаченко: «Сомневаюсь, что Педраса доставит мне трудности»

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) не ждет серьезного сопротивления со стороны следующего соперника – пуэрториканца Хосе Педрасы (25-1, 12 КО).

Бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря Бой Ломаченко-Педраса состоится 8 декабря

Украинский чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1,9 КО) в начале декабря проведет первую защиту нового титула.

Пуэрториканец Педраса – следующий соперник Ломаченко Пуэрториканец Педраса – следующий соперник Ломаченко

Хосе Педраса (25-1, 12 КО) завоевал титул WBO в легком весе и стал следующим оппонентом украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх