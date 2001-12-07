Раздел: Спорт
Ломаченко избил Педрасу и завоевал титул WBO в легком весе
Украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в Нью-Йорке победил Хосе Педрасу (25-2, 12 КО) и объединил титулы WBA и WBO в легком весе.
Первые раунды выдались достаточно конкурентными – Педраса много шел вперед и давал возможность Ломаченко продемонстрировать свои уникальные защитные навыки. Василий не вкладывался в удары, но старался в каждом раунде организовывать по несколько серьезных наскоков.
Ближе к середине боя Ломаченко стал все чаще вскрывать защиту Педрасы. Пуэрториканец сохранял самообладание и достойно выглядел на фоне лучшего боксера мира.
В 11-м раунде Ломаченко не хватило несколько десятков секунд, чтобы украсить свой послужной список очередным нокаутом. Василий потряс Педрасу и перешел в затяжную атаку – чемпион WBO долго терпел, но все же признал нокдаун. Ломаченко тут же еще раз заставить Педрасу присесть на колено, однако добить соперника украинец не успел.
За минутный перерыв Педраса пришел в себя и не позволил Ломаченко одержать досрочную победу. Впрочем, у судей не было никаких сомнений в победителе боя - 119-107, 117-109, 117-109 в пользу украинца.
Читайте также: Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе
Василий Ломаченко впервые в карьере завладел несколькими поясами в рамках одной весовой категории и приблизился к статусу абсолютного чемпиона мира. В коллекции украинца не хватает только титулов IBF и WBC. Оба пояса в руках Майки Гарсия.
Первые раунды выдались достаточно конкурентными – Педраса много шел вперед и давал возможность Ломаченко продемонстрировать свои уникальные защитные навыки. Василий не вкладывался в удары, но старался в каждом раунде организовывать по несколько серьезных наскоков.
Ближе к середине боя Ломаченко стал все чаще вскрывать защиту Педрасы. Пуэрториканец сохранял самообладание и достойно выглядел на фоне лучшего боксера мира.
В 11-м раунде Ломаченко не хватило несколько десятков секунд, чтобы украсить свой послужной список очередным нокаутом. Василий потряс Педрасу и перешел в затяжную атаку – чемпион WBO долго терпел, но все же признал нокдаун. Ломаченко тут же еще раз заставить Педрасу присесть на колено, однако добить соперника украинец не успел.
За минутный перерыв Педраса пришел в себя и не позволил Ломаченко одержать досрочную победу. Впрочем, у судей не было никаких сомнений в победителе боя - 119-107, 117-109, 117-109 в пользу украинца.
Читайте также: Ломаченко бросил вызов чемпиону WBA в легком весе
Василий Ломаченко впервые в карьере завладел несколькими поясами в рамках одной весовой категории и приблизился к статусу абсолютного чемпиона мира. В коллекции украинца не хватает только титулов IBF и WBC. Оба пояса в руках Майки Гарсия.
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