Ломаченко избил Педрасу и завоевал титул WBO в легком весе

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Первые раунды выдались достаточно конкурентными – Педраса много шел вперед и давал возможность Ломаченко продемонстрировать свои уникальные защитные навыки. Василий не вкладывался в удары, но старался в каждом раунде организовывать по несколько серьезных наскоков.Ближе к середине боя Ломаченко стал все чаще вскрывать защиту Педрасы. Пуэрториканец сохранял самообладание и достойно выглядел на фоне лучшего боксера мира.В 11-м раунде Ломаченко не хватило несколько десятков секунд, чтобы украсить свой послужной список очередным нокаутом. Василий потряс Педрасу и перешел в затяжную атаку – чемпион WBO долго терпел, но все же признал нокдаун. Ломаченко тут же еще раз заставить Педрасу присесть на колено, однако добить соперника украинец не успел.За минутный перерыв Педраса пришел в себя и не позволил Ломаченко одержать досрочную победу. Впрочем, у судей не было никаких сомнений в победителе боя - 119-107, 117-109, 117-109 в пользу украинца.Василий Ломаченко впервые в карьере завладел несколькими поясами в рамках одной весовой категории и приблизился к статусу абсолютного чемпиона мира. В коллекции украинца не хватает только титулов IBF и WBC. Оба пояса в руках Майки Гарсия.