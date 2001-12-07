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Биатлон. Макаряйнен оформила дубль в Поклюке, провал украинок
Кайса Макаряйнен одержала вторую победу на этапе Кубка мира в Поклюке.
Макаряйнен после двух нулей в спринте в гонке преследования закрыла все 20 мишеней, что автоматически обеспечило ей комфортную победу. Финка отпраздновала 25-ю победу в карьере – почти половину успехов Кайсы припадает как раз на пасьют.
Главные преследовательницы Макаряйнен также отказались ошибаться на стрельбище – Доротея Вирер защитила второе место и сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, а Паулина Фиалкова в борьбе с Луизой Виттоцци впервые в карьере поднялась на подиум.
Лучшей среди украинок в преследовании стала Юлия Джима – киевлянка, несмотря на безупречную стрельбу, опустилась на четыре позиции. У Елены Пидгрушной регресс на 20 строк, Анастасия Меркушина отыграла 9 позиций, а Валя Семеренко не финишировала.
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Кубок мира 2018-2019. Поклюка. Результаты гонки преследования:
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия, 0+0+0+0) 29:16,9
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +41,3
3. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+0+0) +59,2
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:46,3
27. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+0+2) +2:59,3
37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +3:30,8
Валя Семеренко (Украина, 1+1+0+1) – не финишировала
Макаряйнен после двух нулей в спринте в гонке преследования закрыла все 20 мишеней, что автоматически обеспечило ей комфортную победу. Финка отпраздновала 25-ю победу в карьере – почти половину успехов Кайсы припадает как раз на пасьют.
Главные преследовательницы Макаряйнен также отказались ошибаться на стрельбище – Доротея Вирер защитила второе место и сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира, а Паулина Фиалкова в борьбе с Луизой Виттоцци впервые в карьере поднялась на подиум.
Лучшей среди украинок в преследовании стала Юлия Джима – киевлянка, несмотря на безупречную стрельбу, опустилась на четыре позиции. У Елены Пидгрушной регресс на 20 строк, Анастасия Меркушина отыграла 9 позиций, а Валя Семеренко не финишировала.
Читайте также: Биатлон: Йоханнес Бё выиграл спринт в Поклюке, Прима в топ-15
Кубок мира 2018-2019. Поклюка. Результаты гонки преследования:
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия, 0+0+0+0) 29:16,9
2. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) +41,3
3. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+0+0+0) +59,2
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+0+0+0) +2:46,3
27. Елена Пидгрушная (Украина, 0+0+0+2) +2:59,3
37. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +3:30,8
Валя Семеренко (Украина, 1+1+0+1) – не финишировала
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