НХЛ: «Эдмонтон» обыграл «Калгари», победы «Виннипега» и «Вегаса»

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«Калгари» в первом матче в статусе лидера Западной конференции не удалось вскрыть оборону «Эдмонтона», а единственная шайба Коннора Макдэвида помогла «Ойлерз» одержать третью победу подряд. Главным героем матча стал голкипер хозяев Микко Коскинен, который совершил 24 сэйва и оформил второй шатаут в сезоне.Форвард «Ванкувера» Элиас Петтерсон в матче с «Сент-Луисом» набрал 5 очков (1+4) и стал шестым новичком за последние 50 сезонов, которому в дебютном сезоне в лиге удалось провести как минимум два матча с пятью и более очками. В этой же игре Брок Босер оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ.«Виннипег» на домашнем льду отгрузил шесть шайб в ворота «Филадельфии» и вплотную подобрался к лидерам Центрального дивизиона. Главным действующим лицом матча стал защитник «Джетс» Джош Моррисси, на счету которого шайба и две результативных передачи.«Вегас» за счет мощного второго периода обыграл «Даллас» и поднялся в топ-4 Тихоокеанского дивизиона. Победную шайбу забросил Вильям Карлссон, а Колин Миллер отдал два ассиста.Виннипег – Филадельфия – 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)Сент-Луис – Ванкувер – 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)Оттава – Бостон – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)Чикаго – Монреаль – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)Анахайм – Нью-Джерси – 6:5 (3:3, 0:1, 2:1)Вегас – Даллас – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)Эдмонтон – Калгари – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)