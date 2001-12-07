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Американец Лопес нагрубил Ломаченко и бросил Василию вызов

Американец Лопес нагрубил Ломаченко и бросил Василию вызовПерспективный американский легковес Теофимо Лопес (11-0, 9 КО) хочет выяснить отношения с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Пиариться на имени Ломаченко семья Лопеса начала еще перед боем украинца против Хосе Педрасы. Отец американца подошел к команде Ломаченко и устроил разборки на повышенных тонах. При этом со стороны Лопеса-старшего были очень острые заявления, вплоть до того, что в очном бою его сын убьет Ломаченко.

«В бою с Педрасой Ломаченко выглядел, как кусок дерьма. Он выглядит очень старым. Пусть ему лишь 30, но уже сказывается количество боев, а также недавняя операция.

Бой с Ломаченко в 2019 году. Думаю, это реально. Я никому еще не говорил, но 2019-й – мой последний год в легком весе. Я собираюсь перейти в первый полусредний. Думаю, поединок с Ломаченко состоится, и произойдет это очень скоро», - сказал Лопес в интервью
для портала «Boxingtalk».

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Теофимо Лопес выступает на профи-ринге с ноября 2016 года. В последний раз на ринг 21-летний боксер выходил в минувшую субботу – в андеркарде боя Ломаченко-Педраса Лопес зрелищно нокаутировал Мейсона Менарда и завоевал малозначимый титул NABF в легком весе.
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 Теги: Ломаченко, Лопес, бокс

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Сегодня, 21:46 » Автор: Иван Мартынов
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