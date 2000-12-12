«Тоттенхэм» не пустил «Интер» в плей-офф Лиги Чемпионов

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Перед финальным туром в группе B все было очень просто – «Тоттенхэм» в случае победы над немотивированной «Барселоной» гарантированно выходил в плей-офф, а «Интеру» нужно было в Милане побеждать «ПСВ» и рассчитывать на принципиальность каталонцев.Первые минуты матча прошли не по сценарию двух претендентов на плей-офф – «Тоттенхэм» уже на 7-й минуте пропустил после выпада Усмана Дембеле, а «Интер» спустя шесть минут не сдержал Ирвинга Лосано.Во втором тайме «Интер» после гола Мауро Икарди снова стал ближе к плей-офф. Итальянцам оставалось дождаться положительных новостей из Испании, но в этот вечер удача была на стороне «Тоттенхэма». За пять минут до финального свистка «Шпоры» после затяжного штурма ворот «Барселоны» таки добились своего – в плей-офф команду Маурисио Почеттино вывел гол Лукаса Моуры, которому ассистировал Харри Кейн.Барселона - Тоттенхэм 1:1Голы: Дембеле, 7 - Моура, 85: Силлессен - Семеду, Вермален, Ленгле, Миранда - Артур, Аленья, Ракитич (С. Бускетс, 46) - Дембеле (Д. Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутиньо.: Льорис - Уокер-Питерс (Ламела, 60), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз - Сиссоко, Уинкс - Эриксен, Алли, Сон (Моура, 71) - Кейн.Предупреждения: Семеду - Уокер-ПитерсИнтер - ПСВ 1:1Голы: Икарди,73 – Лосано, 13: Ханданович - Д`Амброзио, Шкриниар, Де Врей, Асамоа (Мартинес, 69) - Брозович, Валеро - Кандрева (Кейта, 56), Политано (Врсалько, 83), Перишич - Икарди.: Зут - Думфрис, Сейнсбери, Виргевер, Анхелиньо - Росарио, Хендрикс, Гутьеррес (Садилек, 65) - Бергвейн (Мален, 71), Де Йонг, Лосано (Перейро, 90+5).Предупреждения: Брозович, Политано, Шкриниар - Зут, Бергвейн, Садилек, ДумфрисБарселона – 14, Тоттенхэм – 8, Интер – 8, ПСВ – 2.