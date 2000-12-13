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«Барселона», «Ман Сити», «ПСЖ»: все участники плей-офф Лиги Чемпионов

«Барселона», «Ман Сити», «ПСЖ»: все участники плей-офф Лиги ЧемпионовЗавершен групповой этап Лиги Чемпионов 2018-2019 – 16 клубов продолжат борьбу за трофей, 8 команд отправляются в Лигу Европы, еще 8 завершили выступления в еврокубках.

С первого места в плей-офф Лиги Чемпионов пробились дортмундская «Боруссия», «Барселона», «ПСЖ», «Порту», «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» и «Ювентус».

Соперниками вышеперечисленных клубов по 1/8 финала станут «Атлетико», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Шальке», «Аякс», «Лион», «Рома» и «Манчестер Юнайтед».

В плей-офф Лиги Европы из Лиги Чемпионов перешли «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Виктория Пльзень», «Валенсия» и чемпион Украины донецкий «Шахтер».

Итоги группового этапа Лиги Чемпионов:

Группа А: Боруссия Д – 13, Атлетико – 13, Брюгге – 6, Монако – 1.

Группа B: Барселона – 14, Тоттенхэм – 8, Интер – 8, ПСВ – 2.

Группа С: ПСЖ – 11, Ливерпуль – 9, Наполи – 9, Црвена Звезда – 4.

Группа D: Порту – 16, Шальке – 11, Галатасарай – 4, Локомотив – 3.

Группа Е: Бавария – 14, Аякс – 12, Бенфика – 7, АЕК – 0.

Группа F: Манчестер Сити – 13, Лион – 8, Шахтер – 6, Хоффенхайм – 3.

Группа G: Реал – 12, Рома – 9, Виктория Пльзень – 7, ЦСКА – 7.

Группа H: Ювентус – 12, Манчестер Юнайтед – 10, Валенсия – 8, Янг Бойз – 4.

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Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов состоится в понедельник, 11 декабря. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени.
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 Теги: Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

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Сегодня, 00:53 » Автор: Иван Мартынов
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