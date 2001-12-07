НБА: «Торонто» разбил «Голден Стэйт», яркие победы «Бостона» и «Индианы»

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Возвращение в строй Дрэймонда Грина и отсутствие у «Торонто» Кавая Леонарда делало «Голден Стэйт» фаворитом центрального матча дня, но канадцы снова обыграли чемпиона НБА и сделали это в максимально убедительном стиле. «Рэпторс» не смогли сдержать Кевина Дюранта (30+7 подборов), но минимизировали эффективность Стивена Карри и Клэя Томпсона, которые вдвоем набрали лишь 24 очка. Самым результативным у «Торонто» стал Кайл Лаури (23+12 передач).«Бостон» благодаря мощной игре Кайри Ирвинга (38+7 передач) в овертайме вырвал победу над «Вашингтоном». При плотном счете Ирвинг за последние 40 секунд игры реализовал два подряд трехочковых броска и принес свое команде седьмую победу подряд.Возвращение в строй Виктора Оладипо помогло «Индиане» в домашнем матче разобраться с «Милуоки» и продлить победную серию до пяти игр. «Пэйсерс» надежно закрыли ключевых игроков гостей – Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон вдвоем набрали всего 22 очка при слабом проценте реализованных бросков с игры (8 из 25).Украинский центровой «Атланты» Алексей Лэнь в матче с «Далласом» отыграл почти 14 минут и набрал 4 очка (2 из 3 с игры).Вашингтон – Бостон 125:130 OT (28:24, 27:22, 22:38, 36:29, 12:17)Филадельфия – Бруклин 124:127 (29:31, 27:26, 28:37, 40:33)Индиана – Милуоки 113:97 (29:23, 29:20, 27:27, 28:27)Кливленд – Нью-Йорк 113:106 (39:23, 26:31, 21:32, 27:20)Шарлотт – Детройт 108:107 (37:25, 23:30, 22:38, 26:14)Мемфис – Портленд 92:83 (15:26, 27:14, 26:23, 24:20)Нью-Орлеан – Оклахома 118:114 (25:28, 32:28, 32:28, 29:30)Даллас – Атланта 114:107 (28:26, 23:26, 30:26, 33:29)Юта – Майами 111:84 (40:15, 20:18, 32:20, 19:31)Сакраменто – Миннесота 141:130 (35:31, 28:19, 33:42, 45:38)Голден Стэйт – Торонто 93:113 (22:31, 19:26, 26:25, 26:31)