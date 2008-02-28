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Раздел: Спорт  
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«Шахтер» объявил о переходе бразильца Тете

«Шахтер» объявил о переходе бразильца ТетеДонецкий «Шахтер» подписал 19-летнего полузащитника «Гремио» Тете.

Тете подписал с «Шахтером» контракт на 5 лет, сообщает официальный аккаунт «горняков» в «Твиттере». По неофициальной информации бразилец будет зарабатывать в Украине 120 тысяч евро в месяц или же 1,44 млн евро в год.

В лице Тете «Шахтер» видит замену 30-летнему натурализованному украинцу Марлосу, который выступает в клубе с 2014 года.

Трансфере Тете обошелся «Шахтеру» ориентировочно в 10 миллионов евро. В случае перепродажи бразильца украинский клуб будет должен заплатить «Гремио» 15% от сделки.

Тете перебрался в Украину без опыта выступлений за основной состав «Гремио». Новичок «Шахтера» играл за молодежный состав бразильского клуба. Также на счету Тете выступление на Копа Америка в составе сборной Бразилии U-20.

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Тете стал пятым новичком «Шахтера» за зимнее окно трансферов. Ранее команду Паулу Фонсеки пополнили четыре футболиста – защитник «Александрии» Валерий Бондаренко, форвард «Карпат» Даниил Сикан, полузащитник «Маккаби» (Петах-Тиква) Манор Соломон и полузащитника «Эшторила» Маркос Антонио.

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 Теги: Шахтер, Тете, трансфер

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Сегодня, 15:11 » Автор: Иван Мартынов
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