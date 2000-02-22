Раздел: Технологии
Эксперты рассказали, сколько миллиардов теряется из-за киберпреступности
Весь мир теряет огромные суммы из-за развившейся киберпреступности.
Ежегодный отчет антивирусной компании McAfee и Центра стратегических и международных исследований утверждает, что действия киберпреступников в 2017 году стоили миру огромных убытков – порядка $600 миллиардов.
В отчете отметили, что масштабы преступлений с каждым годом растут. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Действия хакеров стали приносить значительно больше проблем в связи с распространением информационных технологий и виртуальной валюты, – говорят исследователи.
Главная угроза исходит со стороны России, Северной Кореи и Ирана, которые чаще всего нацеливаются на финансовые институции, тогда как Китай ведет наиболее активную шпионскую деятельность в информационном мире.
Читайте также: В Кабмине рассказали, сколько уже потратили на ремонт дорог
Исследователи отметили, что самая быстрорастущая область киберпреступности – вредоносные программы, которые очень легко заполучить на черном рынке.
Ежегодный отчет антивирусной компании McAfee и Центра стратегических и международных исследований утверждает, что действия киберпреступников в 2017 году стоили миру огромных убытков – порядка $600 миллиардов.
В отчете отметили, что масштабы преступлений с каждым годом растут. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.
Действия хакеров стали приносить значительно больше проблем в связи с распространением информационных технологий и виртуальной валюты, – говорят исследователи.
Главная угроза исходит со стороны России, Северной Кореи и Ирана, которые чаще всего нацеливаются на финансовые институции, тогда как Китай ведет наиболее активную шпионскую деятельность в информационном мире.
Читайте также: В Кабмине рассказали, сколько уже потратили на ремонт дорог
Исследователи отметили, что самая быстрорастущая область киберпреступности – вредоносные программы, которые очень легко заполучить на черном рынке.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
211
0
Оставьте свой комментарий