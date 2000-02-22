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Раздел: Технологии  
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Эксперты рассказали, сколько миллиардов теряется из-за киберпреступности

Эксперты рассказали, сколько миллиардов теряется из-за киберпреступности Весь мир теряет огромные суммы из-за развившейся киберпреступности.

Ежегодный отчет антивирусной компании McAfee и Центра стратегических и международных исследований утверждает, что действия киберпреступников в 2017 году стоили миру огромных убытков – порядка $600 миллиардов.

В отчете отметили, что масштабы преступлений с каждым годом растут. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nua.in.ua.

Действия хакеров стали приносить значительно больше проблем в связи с распространением информационных технологий и виртуальной валюты, – говорят исследователи.

Главная угроза исходит со стороны России, Северной Кореи и Ирана, которые чаще всего нацеливаются на финансовые институции, тогда как Китай ведет наиболее активную шпионскую деятельность в информационном мире.

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Исследователи отметили, что самая быстрорастущая область киберпреступности – вредоносные программы, которые очень легко заполучить на черном рынке.
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 Теги: киберпреступления, убытки, мир, миллиарды

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Сегодня, 01:18 » Автор: Едгар Букмирза
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