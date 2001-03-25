Раздел: Технологии
Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp
Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов.
В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в описании приложения.
По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.
Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.
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Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.
В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в описании приложения.
По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.
Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.
При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.
Читайте также: В WhatsApp найдена серьезная уязвимость
Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.
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