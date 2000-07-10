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Раздел: Технологии  
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На iOS вышла финальная версия приложения «Укрпошта»

На iOS вышла финальная версия приложения «Укрпошта»"Укрпошта" представила свое мобильное приложение.

"Укрпошта" выпустила финальную версию приложения для смартфонов на iOS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на censor.net.ua.

Весной 2018 года "Укрпошта" представила свое мобильное приложение, посредством которого можно пользоваться всеми основными услугами национального оператора почтовой связи. На тот момент ПО, разработанное совместно с IT-компанией D2, предлагалось только в бета-версии, чуть позже вышла финальная версия для смартфонов, работающих под управлением ОС Android. Сейчас приложение стало доступно для установки владельцам смартфонов iPhone.

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Возможности ПО для iOS практически такие же, как и в случае использования на смартфонах с Android. Можно отслеживать отправления, получать push-уведомления об изменении статуса в реальном времени и рассчитывать стоимость отправлений по Украине и за границу, сравнивая стоимость и сроки пересылки различных видов доставки и выбирая самый удобный вариант. Также с помощью приложения можно выполнить денежный перевод (с карты на карту, с карты в отделение и услуга "З картки додому"), вызвать курьера и посмотреть адреса отделений поблизости.
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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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