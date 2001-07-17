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Раздел: Украина  
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Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе

Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в ДонбассеПри проверке мобильных телефонов полученная информация заносилась террористами в отдельную базу данных.

Боевики в нескольких населенных пунктах временно оккупированного Донбасса специально проверяли автобусы и автомобили с целью выявления мужчин, которые имеют опыт прохождения военной службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Факты проверки были зафиксированы 19-20 июля также на пунктах пропусках. "Особое внимание уделялось лицам мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет, имеющие опыт прохождения службы в силовых структурах. Мужчин опрашивали относительно цели поездки и пункте назначения, проверялись документы, удостоверяющие личность, наличие регистрации в временно оккупированных населенных пунктах, а мобильные телефоны изымались для проверки", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, полученная в ходе проверки информация заносилась террористами в отдельную базу данных для последующего использования во время проведения мобилизационных мероприятий.
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 Теги: боевики, автобусы

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Сегодня, 15:39 » Автор: Богдан Процив
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