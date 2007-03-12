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В Британии авто протаранило здание ночного клуба. Видео

В Британии авто протаранило здание ночного клуба. ВидеоВ полиции считают, что число пострадавших может еще увеличиться.

В Великобритании в городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Указано, что инцидент произошел около 23:00 по местному времени 17 марта (1:30 18 марта по киевскому времени). Отмечается, что автомобиль Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake's, расположенного на Куин-стрит.

"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - доложили полицейские. Как сообщается, приехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем.

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Он подозревается в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчину до инцидента в тот же вечер вывели из клуба после ссоры.

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 Теги: авто, Видео, теракт

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Сегодня, 21:23 » Автор: Едгар Букмирза
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