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В Британии авто протаранило здание ночного клуба. Видео
В полиции считают, что число пострадавших может еще увеличиться.
В Великобритании в городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Указано, что инцидент произошел около 23:00 по местному времени 17 марта (1:30 18 марта по киевскому времени). Отмечается, что автомобиль Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake's, расположенного на Куин-стрит.
"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - доложили полицейские. Как сообщается, приехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем.
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Он подозревается в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчину до инцидента в тот же вечер вывели из клуба после ссоры.
В Великобритании в городе Грейвзенде автомобиль протаранил здание ночного клуба, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Указано, что инцидент произошел около 23:00 по местному времени 17 марта (1:30 18 марта по киевскому времени). Отмечается, что автомобиль Suzuki Vitara въехал в здание ночного клуба Blake's, расположенного на Куин-стрит.
"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - доложили полицейские. Как сообщается, приехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем.
Читайте также: Жестокое ДТП в Киеве: авто на скорости протаранило мотоцикл
Он подозревается в покушении на убийство. По предварительным данным, мужчину до инцидента в тот же вечер вывели из клуба после ссоры.
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