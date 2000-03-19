Лицемерное заявление Путина об Украине возмутило Сеть. Видео

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Путин спел гимн в поддержку своей кандидатуры выборах. Видео На митинге в поддержку кандидатуры президента России на предстоящих выборах присутствовали звезды шоу-бизнеса, спорта.