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Лицемерное заявление Путина об Украине возмутило Сеть. Видео
Президент РФ прокомментировал блокировку российских избирательных участков в Украине.
Несмотря на то, что постоянно появляются все новые доказательства присутствия российских войск в зоне военного противостояния на Донбассе, которые ежечасно убивают, как гражданских, так и военных украинцев, Владимир Путин без зазрения совести продолжает называть украинский народ братским, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Подобную риторику президент России цинично использовал 18 марта, отвечая на вопрос одного из журналистов российского пропагандистского канала о реакции Кремля на запрет россиянам голосовать на выборах президента РФ в Украине.
"Это безобразие! Нарушение всех общепризнанных международных норм. Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина, украинский народ – братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, мы сделаем все, для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - сказал он.
Кроме того, Путин иронично отшутился о своем участии в выборах президента России в 2030 году.
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"Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть?" – пошутил он.
Несмотря на то, что постоянно появляются все новые доказательства присутствия российских войск в зоне военного противостояния на Донбассе, которые ежечасно убивают, как гражданских, так и военных украинцев, Владимир Путин без зазрения совести продолжает называть украинский народ братским, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Подобную риторику президент России цинично использовал 18 марта, отвечая на вопрос одного из журналистов российского пропагандистского канала о реакции Кремля на запрет россиянам голосовать на выборах президента РФ в Украине.
"Это безобразие! Нарушение всех общепризнанных международных норм. Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина, украинский народ – братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив, мы сделаем все, для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома", - сказал он.
Кроме того, Путин иронично отшутился о своем участии в выборах президента России в 2030 году.
Читайте также: Mercedes показал лучшие кабриолеты за всю историю компании. Видео
"Это смешно! Давайте посчитаем, что ж мне до ста лет тут сидеть?" – пошутил он.
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