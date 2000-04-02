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Директор американской школы проиграл спор и поцеловал свинью. Видео
Животное привёз местный фермер.
Директор начальной школы в американском Нью-Джерси Винс Майерс поцеловал свинью перед учениками, чтобы выполнить обещание, данное им в начале учебного года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, Майерс обещал, что поцелует свинью, если дети смогут прочитать 10 тысяч книг в течение учебного года. Дети прочли 12,8 тысячкниг.
Проигравший спор директор собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал в пятачок трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Ее специально привез местный фермер.
Позже на сцену вышла начальница Винса Майерса, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо и под восторженные крики детей также поцеловала животное.
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На вопрос, каково ему было целовать свинью, Майерс ответил: "Это словно целовать собаку".
Директор начальной школы в американском Нью-Джерси Винс Майерс поцеловал свинью перед учениками, чтобы выполнить обещание, данное им в начале учебного года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, Майерс обещал, что поцелует свинью, если дети смогут прочитать 10 тысяч книг в течение учебного года. Дети прочли 12,8 тысячкниг.
Проигравший спор директор собрал детей в актовом зале и при всех поцеловал в пятачок трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд. Ее специально привез местный фермер.
Позже на сцену вышла начальница Винса Майерса, председатель образовательного округа Линн ДиПьетропо и под восторженные крики детей также поцеловала животное.
Читайте также: SpaceX успешно запустила ракету с грузом на МКС. Видео
На вопрос, каково ему было целовать свинью, Майерс ответил: "Это словно целовать собаку".
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