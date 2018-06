Украинцы произвели настоящий фурор на талант-шоу в США. Видео

Украинская команда с номером «The Escape» (Побег) получила единогласное одобрение от жюри 13-го сезона шоу America's Got Talent (У Америки есть талант) и прошла в следующий этап конкурса.По сюжету выступления герой попадает в виртуальную реальность. Но прогулка внезапно превращается в гонку на выживание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua Над номером украинцев работали команды Front Pictures, Red Rabbit Entertainment (хореограф Константин Томильченко и режиссер Александр Братковский) и компания PROFI LTD.«Этот номер возник как творческий эксперимент, над которым мы начали работать еще в апреле 2017 года. Нас заинтересовала идея, что будет, если мы создадим танец в 3D пространстве, где исполнители смогут перемещаться не только на сцене, но и над ней. Фактически свободно „летать“ перед зрителями. После нескольких месяцев экспериментов мы поняли, что это не только возможно, но и может выглядеть по-настоящему увлекательно», — говорит исполнитель номера и его режиссер-постановщик Константин Томильченко.America's Got Talent — телепроект на телеканале NBC, шоу талантов, на котором исполнители разного возраста соревнуются за главный приз в миллион долларов. В 13-м сезоне в состав судей вошли супермодель Хайди Клум, певица Мел Би, актер Хоуи Мендел и продюсер America's Got Talent Саймон Коуэлл.