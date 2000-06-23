Одну из старейших деревянных церквей Украины повредил ураган. Видео

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

В Беларуси танк расплющил легковушку. Видео Одну из БМП занесло на повороте, она вылетела на встречную полосу и наехала на легковой автомобиль.