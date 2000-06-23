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Одну из старейших деревянных церквей Украины повредил ураган. Видео

Одну из старейших деревянных церквей Украины повредил ураган. Видео На церковь упали ветви дерева.

На Закарпатье ураган повредил старинную церковь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос Карпат.

Ветви столетнего дуба упали на крышу деревянного сооружения.

Добраться туда невозможно - срезать аварийные части дерева тоже не получится.

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Причиной этого является то, что храм находится в труднодоступном месте.

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 Теги: Закарпатье, ураган, церковь

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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