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В сети показали трейлер на роман Жадана. Видео

В сети показали трейлер на роман Жадана. ВидеоФильм сняли по роману "Ворошиловград",

Госкино Украины на своем канале на YouTube опубликовало первый трейлер фильма "Дикое поле", который снят по роману "Ворошиловград" Сергея Жадана. Режиссером картины выступил Ярослав Лодыгин, а роли в ней исполнили Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Яременко, Георгий Поволоцкий и Руслана Хазипова.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Действие фильма разворачивается в 2010 году в Старобельске (Луганская область). По сюжету, Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою предстоит защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. А вместе с ней - друзей детства и любовь в борьбе против тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

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В широкий украинский прокат фильм выйдет 8 ноября.

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 Теги: Жадан, трейлер, видео

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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