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Раздел: Видеоновости  
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В США полицейские бросили монетку, чтобы решить судьбу нарушителя. Видео

В США полицейские бросили монетку, чтобы решить судьбу нарушителя. Видео В США полицейские бросили монетку, чтобы решить судьбу нарушителя. Видео

В американском штате Джорджия два офицера полиции подбрасывали монетку, чтобы решить, арестовывать ли девушку за превышение скорости, так как у правоохранителей не оказалось радара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Полицейские запустили приложение на смартфоне с игрой в монетку и задали условия: если выпадет «орел» — девушку арестуют, а если «решка», то отпустят. Монета упала решкой, но полицейские все равно решили задержать нарушительницу.

В итоге, девушке предъявили обвинения в превышении скорости, безрассудном и слишком быстром для условий на дороге вождении.

Отметим, что данный инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но о нем стало известно только сейчас. 16 июля все обвинения против девушки были сняты, а офицеров отправили в оплачиваемый отпуск.

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Грозит ли правоохранителям какая-то ответственность - не сообщается.

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 Теги: США, полиция, монетка

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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