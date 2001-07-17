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В США полицейские бросили монетку, чтобы решить судьбу нарушителя. Видео
В США полицейские бросили монетку, чтобы решить судьбу нарушителя. Видео
В американском штате Джорджия два офицера полиции подбрасывали монетку, чтобы решить, арестовывать ли девушку за превышение скорости, так как у правоохранителей не оказалось радара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Полицейские запустили приложение на смартфоне с игрой в монетку и задали условия: если выпадет «орел» — девушку арестуют, а если «решка», то отпустят. Монета упала решкой, но полицейские все равно решили задержать нарушительницу.
В итоге, девушке предъявили обвинения в превышении скорости, безрассудном и слишком быстром для условий на дороге вождении.
Отметим, что данный инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но о нем стало известно только сейчас. 16 июля все обвинения против девушки были сняты, а офицеров отправили в оплачиваемый отпуск.
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Грозит ли правоохранителям какая-то ответственность - не сообщается.
В американском штате Джорджия два офицера полиции подбрасывали монетку, чтобы решить, арестовывать ли девушку за превышение скорости, так как у правоохранителей не оказалось радара, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
Полицейские запустили приложение на смартфоне с игрой в монетку и задали условия: если выпадет «орел» — девушку арестуют, а если «решка», то отпустят. Монета упала решкой, но полицейские все равно решили задержать нарушительницу.
В итоге, девушке предъявили обвинения в превышении скорости, безрассудном и слишком быстром для условий на дороге вождении.
Отметим, что данный инцидент произошел еще в апреле 2018 года, но о нем стало известно только сейчас. 16 июля все обвинения против девушки были сняты, а офицеров отправили в оплачиваемый отпуск.
Читайте также: В Днепре снос киосков закончился массовой дракой и пожаром. Видео
Грозит ли правоохранителям какая-то ответственность - не сообщается.
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