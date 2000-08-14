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В Одесской области такси врезалось в автобус. Видео

В Одесской области такси врезалось в автобус. Видео Пассажиры транспортных средств отделались легкими травмами.

В Измаиле сегодня произошло ДТП рядом с автостанцией, на перекрестке улиц Покровской (Комсомольской) и Савицкого, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Измаил Сегодня.

Водитель такси на автомобиле Toyota, двигаясь по улице Савицкого, проигнорировал знак ПДД «Уступи дорогу» и допустил столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ.

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В результате аварии несколько пассажиров автобуса получили травмы легкой степени тяжести.

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 Теги: Измаил, ДТП

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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