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KAZKA презентовала клип на песню "Плакала". Видео
В видео снялись женщины разного возраста.
Украинская группа KAZKA представила новый видеоклип на песню "Плакала", которая стала хитом прошлого лета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25 сентября видеоклип опубликовали в официальном YouTube-аккаунте группы.
Солистка группы Александра Зарицкая на своей странице в Instagram рассказала, что песня "Плакала" рассказывает о "девичьей судьбе, способности украинок возрождаться через горькие слезы и о действующем рецепте стирания плохих воспоминаний".
В этом видео самые откровенные эмоции настоящих украинских девушек – таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео – ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу,– заявила Александра.
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В видео снялись женщины разного возраста: от старших женщин до маленьких девочек, а также сама солистка Зарицкая. Все они поют и плачут на камеру. В конце клипа женщины предстают с горшками фиалок в руках.
Украинская группа KAZKA представила новый видеоклип на песню "Плакала", которая стала хитом прошлого лета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
25 сентября видеоклип опубликовали в официальном YouTube-аккаунте группы.
Солистка группы Александра Зарицкая на своей странице в Instagram рассказала, что песня "Плакала" рассказывает о "девичьей судьбе, способности украинок возрождаться через горькие слезы и о действующем рецепте стирания плохих воспоминаний".
В этом видео самые откровенные эмоции настоящих украинских девушек – таких прекрасных, чувственных и сильных. Это видео – ода нашим женщинам и благодарность за вдохновение, любовь и силу,– заявила Александра.
Читайте также: Loboda презентовала клип на песню "Парень"
В видео снялись женщины разного возраста: от старших женщин до маленьких девочек, а также сама солистка Зарицкая. Все они поют и плачут на камеру. В конце клипа женщины предстают с горшками фиалок в руках.
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