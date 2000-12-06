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Чиновник объяснил, почему он заехал на тротуар и сбил фонарь. Видео

Чиновник объяснил, почему он заехал на тротуар и сбил фонарь. Видео Реалистичность слов может вызвать некоторые сомнения.

Позавчера на пешеходной части площади Петефи в Ужгороде, водитель на белом внедорожнике сбил фонарь. Оказалось, что за рулем был чиновник ОГА Юрий Лесьо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ProZak.

Сегодня виновник дал некоторые пояснения того, что произошло. Как он объясняет, на пешеходную зону уехал, потому что нужно было добраться до помещения, чтобы принять лекарство.

Фонарь не заметил, поскольку очки были забрызганы дождем.

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За фонарь Юрию Лесьо придется заплатить 63 тыс.грн.

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 Теги: Ужгород, чиновник, ДТП

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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