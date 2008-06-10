Раздел: Авто
Volvo представит новый седан
Шведская компания Volvo готовит к презентации новый седан S60.
Накануне стало известно, что автомобиль Volvo S60 представят широкой аудитории на церемонии открытия первого завода шведской компании на территории Соединённых Штатов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На новом заводе будет налажена серийная сборка седана Volvo S60.
В моторной линейке нового автомобиля нет бензиновых силовых агрегатов. Изначально транспортное средство будет комплектоваться двумя 2,0-литровыми агрегатами семейства Drive-E.
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В следующем году в моторной линейке появятся гибридные силовые установки.
Накануне стало известно, что автомобиль Volvo S60 представят широкой аудитории на церемонии открытия первого завода шведской компании на территории Соединённых Штатов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
На новом заводе будет налажена серийная сборка седана Volvo S60.
В моторной линейке нового автомобиля нет бензиновых силовых агрегатов. Изначально транспортное средство будет комплектоваться двумя 2,0-литровыми агрегатами семейства Drive-E.
Читайте также: Volvo соберет новый автомобиль на модульной платформе CMA
В следующем году в моторной линейке появятся гибридные силовые установки.
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