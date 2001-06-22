Раздел: Авто
Dodge Charger 2019 получил новую версию
В 2017 году продажи Dodge Charger в Соединенных Штатах снизились.
Американский бренд освежил линейку производительных версий модели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Обновленное семейство Dodge Charger 2019 модельного года пополнилось новыми полноприводной модификацией SXT и заднеприводной GT. У обеих под капотом располагается V-образная «шестерка» Pentastar объемом 3,6 литра, развивающая мощность до 300 л.с.
Версии Charger GT и R/T обзавелись полным комплектом гоночных апгрейдов шасси, новым обвесом кузова, пересмотренной передней частью, вентилируемым капотом, рельефным порогами, задним спойлером и креслами.
Модели Dodge Charger SRT Hellcat и R/T Scat Pack ‘2019 стандартно оснащаются системами Launch Assist и Line Lock, новой радиаторной решеткой с двумя воздухозаборниками, новым переключателем Launch Control (у R/T Scat Pack, а также системами Torque Reserve и After-Run Chiller у SRT Hellcat.
Читайте также: В США полицейский Dodge Charger сразился с Lamborghini Aventador
Отметим, что в 2017 году продажи Dodge Charger в Соединенных Штатах снизились – 88 351 единиц, тогда как в 2016 году модель разошлась тиражом 97 110 штук. За январь-май текущего года объем продаж седана составил 34 766 автомобилей.
Американский бренд освежил линейку производительных версий модели.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.
Обновленное семейство Dodge Charger 2019 модельного года пополнилось новыми полноприводной модификацией SXT и заднеприводной GT. У обеих под капотом располагается V-образная «шестерка» Pentastar объемом 3,6 литра, развивающая мощность до 300 л.с.
Версии Charger GT и R/T обзавелись полным комплектом гоночных апгрейдов шасси, новым обвесом кузова, пересмотренной передней частью, вентилируемым капотом, рельефным порогами, задним спойлером и креслами.
Модели Dodge Charger SRT Hellcat и R/T Scat Pack ‘2019 стандартно оснащаются системами Launch Assist и Line Lock, новой радиаторной решеткой с двумя воздухозаборниками, новым переключателем Launch Control (у R/T Scat Pack, а также системами Torque Reserve и After-Run Chiller у SRT Hellcat.
Читайте также: В США полицейский Dodge Charger сразился с Lamborghini Aventador
Отметим, что в 2017 году продажи Dodge Charger в Соединенных Штатах снизились – 88 351 единиц, тогда как в 2016 году модель разошлась тиражом 97 110 штук. За январь-май текущего года объем продаж седана составил 34 766 автомобилей.
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