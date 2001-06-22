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Dodge Charger 2019 получил новую версию

Dodge Charger 2019 получил новую версиюВ 2017 году продажи Dodge Charger в Соединенных Штатах снизились.

Американский бренд освежил линейку производительных версий модели.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на kolesa.ru.

Обновленное семейство Dodge Charger 2019 модельного года пополнилось новыми полноприводной модификацией SXT и заднеприводной GT. У обеих под капотом располагается V-образная «шестерка» Pentastar объемом 3,6 литра, развивающая мощность до 300 л.с.

Версии Charger GT и R/T обзавелись полным комплектом гоночных апгрейдов шасси, новым обвесом кузова, пересмотренной передней частью, вентилируемым капотом, рельефным порогами, задним спойлером и креслами.

Модели Dodge Charger SRT Hellcat и R/T Scat Pack ‘2019 стандартно оснащаются системами Launch Assist и Line Lock, новой радиаторной решеткой с двумя воздухозаборниками, новым переключателем Launch Control (у R/T Scat Pack, а также системами Torque Reserve и After-Run Chiller у SRT Hellcat.

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Отметим, что в 2017 году продажи Dodge Charger в Соединенных Штатах снизились – 88 351 единиц, тогда как в 2016 году модель разошлась тиражом 97 110 штук. За январь-май текущего года объем продаж седана составил 34 766 автомобилей.


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Сегодня, 22:20 » Автор: Едгар Букмирза
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