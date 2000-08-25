Раздел: Авто
Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1
Фотографы смогли запечатлеть камуфляжный тест нового кроссовера Ford.
Эксперты предполагают, что засекреченным авто на фото может быть первый полностью электрический паркетник Mach 1, созданный на базе Ford Mustang, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Судя по массивной выхлопной трубе и шильдике "только дизельное топливо" - это все-таки авто с двигателем внутреннего сгорания, хотя не все так просто.
Из-за довольно внушительных размеров (авто походит на модель Edge и Explorer) предполагается, что модель готовят для американского рынка. Но, как известно, Ford пока не работает над дизельными кроссоверами для США.
Подозрительной является и сама выхлопная труба, которая ярко выделяется из скрытой внешности автомобиля. Эксперты считают, что она и вовсе может быть "пустышкой".
Также, возле шильдика "дизель" не наблюдается крышки для топливного бака, и вообще компоновка авто является довольно противоречивой.
Как уже писало НВ, выход первого электрического кроссовера Ford Mach 1 планируется в 2020 году.
Инженеры говорила, что машина будет спортивной и составит конкуренцию Tesla Model X. Запас хода у новинки превысит 482 километра.
Кроссовер назвали Mach 1 в честь лимитированной версии модели Mustang, которая выпускалась более 40 лет назад.
Читайте также: Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X
Связь между Mustang и новым кроссовером Mach 1 подчеркнута в тизере, который представители компании показали на автошоу в Детройте. В ролике показывается, как помещение заезжают Mustang и Explorer, а затем здание пронизывает молния.
Эксперты предполагают, что засекреченным авто на фото может быть первый полностью электрический паркетник Mach 1, созданный на базе Ford Mustang, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Судя по массивной выхлопной трубе и шильдике "только дизельное топливо" - это все-таки авто с двигателем внутреннего сгорания, хотя не все так просто.
Из-за довольно внушительных размеров (авто походит на модель Edge и Explorer) предполагается, что модель готовят для американского рынка. Но, как известно, Ford пока не работает над дизельными кроссоверами для США.
Подозрительной является и сама выхлопная труба, которая ярко выделяется из скрытой внешности автомобиля. Эксперты считают, что она и вовсе может быть "пустышкой".
Также, возле шильдика "дизель" не наблюдается крышки для топливного бака, и вообще компоновка авто является довольно противоречивой.
Как уже писало НВ, выход первого электрического кроссовера Ford Mach 1 планируется в 2020 году.
Инженеры говорила, что машина будет спортивной и составит конкуренцию Tesla Model X. Запас хода у новинки превысит 482 километра.
Кроссовер назвали Mach 1 в честь лимитированной версии модели Mustang, которая выпускалась более 40 лет назад.
Читайте также: Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X
Связь между Mustang и новым кроссовером Mach 1 подчеркнута в тизере, который представители компании показали на автошоу в Детройте. В ролике показывается, как помещение заезжают Mustang и Explorer, а затем здание пронизывает молния.
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