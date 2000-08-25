» » Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1
Раздел: Авто  
0

Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1

Фотошпионы показали первый электрокроссовер Ford Mach 1Фотографы смогли запечатлеть камуфляжный тест нового кроссовера Ford.

Эксперты предполагают, что засекреченным авто на фото может быть первый полностью электрический паркетник Mach 1, созданный на базе Ford Mustang, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Судя по массивной выхлопной трубе и шильдике "только дизельное топливо" - это все-таки авто с двигателем внутреннего сгорания, хотя не все так просто.

Из-за довольно внушительных размеров (авто походит на модель Edge и Explorer) предполагается, что модель готовят для американского рынка. Но, как известно, Ford пока не работает над дизельными кроссоверами для США.

Подозрительной является и сама выхлопная труба, которая ярко выделяется из скрытой внешности автомобиля. Эксперты считают, что она и вовсе может быть "пустышкой".

Также, возле шильдика "дизель" не наблюдается крышки для топливного бака, и вообще компоновка авто является довольно противоречивой.

Как уже писало НВ, выход первого электрического кроссовера Ford Mach 1 планируется в 2020 году.

Инженеры говорила, что машина будет спортивной и составит конкуренцию Tesla Model X. Запас хода у новинки превысит 482 километра.

Кроссовер назвали Mach 1 в честь лимитированной версии модели Mustang, которая выпускалась более 40 лет назад.

Читайте также: Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X

Связь между Mustang и новым кроссовером Mach 1 подчеркнута в тизере, который представители компании показали на автошоу в Детройте. В ролике показывается, как помещение заезжают Mustang и Explorer, а затем здание пронизывает молния.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford Mach 1, фото, тесты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:16 » Автор: Алена Шимко
     335
     0

Похожие новости по теме

Компания Ford поделилась тизером новой версии Ford Mustang Компания Ford поделилась тизером новой версии Ford Mustang

Технические характеристики новой версии Ford Mustang Shelby GT500 пока держатся в секрете.

В США начали выпускать легендарную модель Ford Mustang В США начали выпускать легендарную модель Ford Mustang

Стоимость автомобилей составит от 169 тысяч долларов.

Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X Первый электрокроссовер Ford бросит вызов Tesla Model X

Ford готовит новый кроссовер.

Ford Mustang выпустил авто для полиции Ford Mustang выпустил авто для полиции

В качестве рекламы тюнинг-ателье Wolf Racing подготовило Ford Mustang для полиции Германии.

Первый Ford Mustang нового поколения купили за $300 тысяч Первый Ford Mustang нового поколения купили за $300 тысяч

Первый экземпляр нового Ford Mustang был продан на аукционе за 300 тысяч долларов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх