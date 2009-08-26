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Раздел: Авто  
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В Китае выходит «бюджетный» Mercedes S-Class

В Китае выходит «бюджетный» Mercedes S-ClassЛинейку S-класса открывала версия с трехлитровым мотором V6.

В представительских седанах с «четверками» под капотом уже нет ничего удивительного. Такие есть в арсенале BMW 7-Series, Jaguar XJ, предыдущего поколения Audi A8 (наверняка будет и у новой генерации).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на carclub.

На китайский рынок выходит и Mercedes S-класса с «пакетом сока» в качестве движущей силы.

Новая базовая версия для рынка Поднебесной носит индекс S 320 L. C двух литров рабочего объема при помощи двух турбин сняли 299 л.с.

и 400 Нм крутящего момента. «Четверке» ассистирует 9-ступенчатый автомат. Также конструкцией предусмотрена «мягкая» гибридная система: стартер-генератор с ременным приводом и вспомогательная электросеть на 48 Вольт.

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Прежде линейку S-класса открывала версия с трехлитровым мотором V6. Причем он был слабее преемника, выдавая 272 л.с. Пока неизвестно, будет ли предлагаться флагманский Mercedes с «четверкой» за пределами Китая. Российскую гамму, напомним, открывает дизельная «шестерка» в 250 сил и бензиновый мотор такой же конфигурации.
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 Теги: Китай, Mercedes S-Class

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Сегодня, 20:56 » Автор: Едгар Букмирза
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