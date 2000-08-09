Раздел: Экономика
В Украине появится завод по производству солнечных панелей
Проект реализует НЕСС Эстейт.
В Виннице до конца 2019 года планируется построить завод по производству солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Строительство завода планируется двумя очередями по 200 МВт каждая. Вторую очередь планируется завершить уже в 2019 году", - говорится в сообщении.
Как отмечается, годовой объем продукции ожидается в объеме 180 млн долларов. Кроме этого, ожидается, что на предстоящем заводе будут работать около 400 человек.
Проект реализует НЕСС Эстейт, входящая в состав группы компаний KNESS - крупного игрока отечественного рынка возобновляемой энергетики. Так, на сегодняшний день KNESS GROUP установлено 33 солнечные электростанции общей мощностью 225 МВт в семи областях Украины.
Читайте также: Россияне вывезли оборудование почти 28 украинских предприятий
В пресс-службе также напомнили, что производителям, которые используют украинское оборудования при установке "зеленых" объектов, предоставляется надбавка к "зеленому" тарифу до 10%.
В Виннице до конца 2019 года планируется построить завод по производству солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Строительство завода планируется двумя очередями по 200 МВт каждая. Вторую очередь планируется завершить уже в 2019 году", - говорится в сообщении.
Как отмечается, годовой объем продукции ожидается в объеме 180 млн долларов. Кроме этого, ожидается, что на предстоящем заводе будут работать около 400 человек.
Проект реализует НЕСС Эстейт, входящая в состав группы компаний KNESS - крупного игрока отечественного рынка возобновляемой энергетики. Так, на сегодняшний день KNESS GROUP установлено 33 солнечные электростанции общей мощностью 225 МВт в семи областях Украины.
Читайте также: Россияне вывезли оборудование почти 28 украинских предприятий
В пресс-службе также напомнили, что производителям, которые используют украинское оборудования при установке "зеленых" объектов, предоставляется надбавка к "зеленому" тарифу до 10%.
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