В Украине появится завод по производству солнечных панелей

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Министр и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что в сентябре текущего года должны начаться первые строительные работы, на месте, где будет построен завод по производству ядерного топлива. На днях в Министерстве энергетической и угольной промышленности Украины состоялось совещание оперативного штаба по