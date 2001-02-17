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Пушистые коты, нарисованные гелевой ручкой. Фото
Рисунки выполнены на бумаге формата А3.
Малазийский художник Камвей Фонг (Kamwei Fong) создает забавные рисунки пушистых котов, используя лишь черную гелевую ручку и много терпения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Работая над портретами четвероного любимца, Камвей Фонг пользуется только гелевой ручкой. Изюминка его работ – в технике рисования. Каждый нарисованный котик состоит из множества тысяч крошечных штрихов. Художник вручную прорисовывает практически каждый волосок пушистой шерстки.
Затем он покрывает изображение еще одним слоем штрихов. И так продолжается до тех пор, пока не получится необходимый визуальный эффект объемной и мягкой шубки. Малазийский художник рисует котиков на бумаге формата А3. На один рисунок он тратит несколько дней.
Ни одна линия рисунка не повторяется. Творческая идея объединяет множество мельчайших штрихов в единую форму, выражая творческую мысль и полет вдохновения. Кропотливое занятие, отнимающее много времени, больше похоже на настоящее волшебство.
Малазийский художник рисует неспешно, нанося новый и новый слой штрихов, одевая котика в пушистую шубку. Он реализует забавные идеи без суеты, уделяя внимание мельчайшим деталям.
Примечательно, что позитивные работы не служат источником дохода Камвея Фонга, это просто его милое хобби. Художник считает, что котики должны вдохновлять и нести людям радость.
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Эта коллекция под названием «The Furry Thing» создана под незамысловатым девизом «Будь счастлив. Будь ребенком. Будь смешным».
Малазийский художник Камвей Фонг (Kamwei Fong) создает забавные рисунки пушистых котов, используя лишь черную гелевую ручку и много терпения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Работая над портретами четвероного любимца, Камвей Фонг пользуется только гелевой ручкой. Изюминка его работ – в технике рисования. Каждый нарисованный котик состоит из множества тысяч крошечных штрихов. Художник вручную прорисовывает практически каждый волосок пушистой шерстки.
Затем он покрывает изображение еще одним слоем штрихов. И так продолжается до тех пор, пока не получится необходимый визуальный эффект объемной и мягкой шубки. Малазийский художник рисует котиков на бумаге формата А3. На один рисунок он тратит несколько дней.
Ни одна линия рисунка не повторяется. Творческая идея объединяет множество мельчайших штрихов в единую форму, выражая творческую мысль и полет вдохновения. Кропотливое занятие, отнимающее много времени, больше похоже на настоящее волшебство.
Малазийский художник рисует неспешно, нанося новый и новый слой штрихов, одевая котика в пушистую шубку. Он реализует забавные идеи без суеты, уделяя внимание мельчайшим деталям.
Примечательно, что позитивные работы не служат источником дохода Камвея Фонга, это просто его милое хобби. Художник считает, что котики должны вдохновлять и нести людям радость.
Читайте также: Так выглядят водоемы с абсолютно прозрачной водой. Фото
Эта коллекция под названием «The Furry Thing» создана под незамысловатым девизом «Будь счастлив. Будь ребенком. Будь смешным».
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