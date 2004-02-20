» » У Kingdom Hearts III может появиться версия для PC
Раздел: Игры  
0

У Kingdom Hearts III может появиться версия для PC

У Kingdom Hearts III может появиться версия для PC Разработчики Square Enix рассказали, что пытаются охватить как можно больше платформ.

На следующей неделе состоится выход Final Fantasy XV: Windows Edition. По словам создателей, PC-версия игры была в планах с самого начала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GameMag.

Есть еще один крупный проект Square Enix, который сейчас находится в разработке: Kingdom Hearts III. Пока эта игра заявлена лишь для PS4 и Xbox One, но есть шанс, что она заглянет и на PC.

Такеши Арамаки, технический директор и ведущий программист в Square Enix, заявил о том, что компания стремится выпустить как можно больше игр на различных платформах.

«Стратегия компании очень сильно сдвинулась в сторону попыток выпустить как можно больше игр на большом количестве различных платформ, дабы охватить максимально возможное количество игроков. Поэтому я думаю, что в будущем вы увидите намного больше релизов на разных платформах».

Читайте также: В MMORPG Gloria Victis появился первый женский персонаж

Из его слов можно сделать вывод, что имеются все шансы на выход Kingdom Hearts III на PC. Тем более, что разработка игры ведется на Unreal Engine 4, в связи с чем процесс портирования должен быть даже проще по сравнению с Final Fantasy XV.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: игра, PC, Kingdom Hearts

Загрузка...
Сегодня, 14:45 » Автор: Евгений Шевченко
     92
     0

Похожие новости по теме

Опубликованы системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition Опубликованы системные требования Final Fantasy XV: Windows Edition

Вполне возможно, что ближе к релизу требования изменятся, хотя вряд ли существенно.

Презентация Final Fantasy XV снова переносится Презентация Final Fantasy XV снова переносится

Выход одной из наиболее ожидаемых компьютерных игр Final Fantasy XV может быть снова перенесен.

Humble Bundle раздает Tomb Raider и прочие игры Square Enix Humble Bundle раздает Tomb Raider и прочие игры Square Enix

Все игры (за исключением Final Fantasy XIV) активируются в Steam.

В Square Enix заговорили о новой демо-версии Final Fantasy XV В Square Enix заговорили о новой демо-версии Final Fantasy XV

Традиционная демо-версия должна появиться незадолго до релиза.

Подробности релиза Lightning Returns: Final Fantasy XIII Подробности релиза Lightning Returns: Final Fantasy XIII

Lightning Returns: Final Fantasy XIII выйдет на PC в декабре.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх