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У Kingdom Hearts III может появиться версия для PC
Разработчики Square Enix рассказали, что пытаются охватить как можно больше платформ.
На следующей неделе состоится выход Final Fantasy XV: Windows Edition. По словам создателей, PC-версия игры была в планах с самого начала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GameMag.
Есть еще один крупный проект Square Enix, который сейчас находится в разработке: Kingdom Hearts III. Пока эта игра заявлена лишь для PS4 и Xbox One, но есть шанс, что она заглянет и на PC.
Такеши Арамаки, технический директор и ведущий программист в Square Enix, заявил о том, что компания стремится выпустить как можно больше игр на различных платформах.
«Стратегия компании очень сильно сдвинулась в сторону попыток выпустить как можно больше игр на большом количестве различных платформ, дабы охватить максимально возможное количество игроков. Поэтому я думаю, что в будущем вы увидите намного больше релизов на разных платформах».
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Из его слов можно сделать вывод, что имеются все шансы на выход Kingdom Hearts III на PC. Тем более, что разработка игры ведется на Unreal Engine 4, в связи с чем процесс портирования должен быть даже проще по сравнению с Final Fantasy XV.
На следующей неделе состоится выход Final Fantasy XV: Windows Edition. По словам создателей, PC-версия игры была в планах с самого начала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GameMag.
Есть еще один крупный проект Square Enix, который сейчас находится в разработке: Kingdom Hearts III. Пока эта игра заявлена лишь для PS4 и Xbox One, но есть шанс, что она заглянет и на PC.
Такеши Арамаки, технический директор и ведущий программист в Square Enix, заявил о том, что компания стремится выпустить как можно больше игр на различных платформах.
«Стратегия компании очень сильно сдвинулась в сторону попыток выпустить как можно больше игр на большом количестве различных платформ, дабы охватить максимально возможное количество игроков. Поэтому я думаю, что в будущем вы увидите намного больше релизов на разных платформах».
Читайте также: В MMORPG Gloria Victis появился первый женский персонаж
Из его слов можно сделать вывод, что имеются все шансы на выход Kingdom Hearts III на PC. Тем более, что разработка игры ведется на Unreal Engine 4, в связи с чем процесс портирования должен быть даже проще по сравнению с Final Fantasy XV.
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