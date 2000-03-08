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Wolfenstein II: The New Colossus получила третье дополнение

Wolfenstein II: The New Colossus получила третье дополнениеСопутствующий видеоролик прилагается.

Дополнительный контент для Wolfenstein II: The New Colossus вышел не таким впечатляющим, как аддон The Old Blood для прошлой части, — вместо практически отдельной игры нам предложили три небольшие истории. Однако лучше так, чем никак, — одиночные развлечения сейчас на вес золота! Главное, чтобы финальная добавка, «Подвиги капитана Уилкинса», не оставила горькое послевкусие, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.

Главный герой DLC — капитан Джеральд Уилкинс. Он — настоящий патриот и не даст родные Штаты в обиду! Под нашим чутким руководством вояка проникнет на захваченный нацистами остров Кадьяк и уничтожит супероружие — Солнечную пушку. Благодаря украденным у немцев «боевым ходулям» капитан сможет прытко настигать своих заклятых врагов.

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Сейчас сезонный пропуск для Wolfenstein II: The New Colossus продают с 40-процентной скидкой. Предложение действует на всех платформах.

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 Теги: Wolfenstein II: The New Colossus

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Сегодня, 14:13 » Автор: Богдан Процив
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