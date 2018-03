Wolfenstein II: The New Colossus получила третье дополнение

Дополнительный контент для Wolfenstein II: The New Colossus вышел не таким впечатляющим, как аддон The Old Blood для прошлой части, — вместо практически отдельной игры нам предложили три небольшие истории. Однако лучше так, чем никак, — одиночные развлечения сейчас на вес золота! Главное, чтобы финальная добавка, «Подвиги капитана Уилкинса», не оставила горькое послевкусие, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru Главный герой DLC — капитан Джеральд Уилкинс. Он — настоящий патриот и не даст родные Штаты в обиду! Под нашим чутким руководством вояка проникнет на захваченный нацистами остров Кадьяк и уничтожит супероружие — Солнечную пушку. Благодаря украденным у немцев «боевым ходулям» капитан сможет прытко настигать своих заклятых врагов.Сейчас сезонный пропуск для Wolfenstein II: The New Colossus продают с 40-процентной скидкой. Предложение действует на всех платформах.