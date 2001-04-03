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Видеосравнение оригинальной Dark Souls и ремастера
Dark Souls Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 мая.
В Сети наконец-то появились ролики, в которых можно отыскать все различия между первоначальной версией Dark Souls и её переизданием. После просмотра видео напрашивается сенсационный вывод — Remastered выглядит примерно как оригинал, только чуть лучше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
По крайней мере, это утверждение справедливо для сравнения PS3- и PS4-версий. Во второй и текстуры чётче, и разрешение выше (вплоть до 4K на PlayStation 4 Pro), и картинка более плавная за счёт 60 кадров в секунду вместо не совсем стабильных 30. Плюс на современных приставках экшен смотрится чуть ярче и красочнее (не волнуйтесь — фирменная атмосфера безысходности не пострадала).
С PlayStation 4 и PC-портом всё не так однозначно. Начнём с того, что Remastered щеголяет усовершенствованными отражениями и освещением. Кроме того, там, где в переиздании каменная кладка действительно похожа на кладку со всеми её неровностями, в компьютерной версии стена словно отделана линолеумом. С другой стороны, кое-где на платформе Sony использованы текстуры более низкого, чем на персональных компьютерах, качества.
Читайте также: Разработчики решили избавиться от микротранзакций в Middle-Earth: Shadow of War
Dark Souls Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 мая.
В Сети наконец-то появились ролики, в которых можно отыскать все различия между первоначальной версией Dark Souls и её переизданием. После просмотра видео напрашивается сенсационный вывод — Remastered выглядит примерно как оригинал, только чуть лучше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на stopgame.ru.
По крайней мере, это утверждение справедливо для сравнения PS3- и PS4-версий. Во второй и текстуры чётче, и разрешение выше (вплоть до 4K на PlayStation 4 Pro), и картинка более плавная за счёт 60 кадров в секунду вместо не совсем стабильных 30. Плюс на современных приставках экшен смотрится чуть ярче и красочнее (не волнуйтесь — фирменная атмосфера безысходности не пострадала).
С PlayStation 4 и PC-портом всё не так однозначно. Начнём с того, что Remastered щеголяет усовершенствованными отражениями и освещением. Кроме того, там, где в переиздании каменная кладка действительно похожа на кладку со всеми её неровностями, в компьютерной версии стена словно отделана линолеумом. С другой стороны, кое-где на платформе Sony использованы текстуры более низкого, чем на персональных компьютерах, качества.
Читайте также: Разработчики решили избавиться от микротранзакций в Middle-Earth: Shadow of War
Dark Souls Remastered выйдет на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 мая.
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