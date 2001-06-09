» » Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью
Раздел: Игры  
+1

Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью

Sony PlayStation 5 станет последней игровой консольюВ подобных устройствах отпадет необходимость.

Об игровой приставке Sony PlayStation 5 уже известно достаточно много подробностей. По данным от множества источников, она окажется по меньшей мере в 4 раза мощнее нынешней PS4 Pro, получив полную совместимость с технологией виртуальной реальности VR, а также разрешением экрана 4K со скоростью смены кадров 60 fps, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.

Тем не менее, как удалось выяснить сегодня, 9 июня 2018 года, данная консоль станет последней в истории, потому как затем в подобных устройствах отпадет необходимость. Исполнительный директор Ubisoft Ив Гиймо в интервью журналистам рассказал о том, что сейчас вся индустрия идет к стандартизации, то есть когда все сервисы могут взаимодействовать друг с другом.

В мире за последние годы появился гигабитный домашний интернет, а вскоре он станет привычным делом и при использовании сети операторов связи, потому как запуск 5G случится в ближайшие годы по всему миру. Все это приведет к тому, что уже через 5 – 10 лет скорость интернета по всему миру достигнет рекордных показателей. В связи с этим, высокопоставленный сотрудник игровой индустрии убежден в том, что Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью в истории. Это же касается и других приставок от конкурентов, то есть от Nintendo, Microsoft и прочих брендов. По его словам, следующее поколение подобных устройств станет последним в своем классе, потому как затем весь мир перейдет на облачный гейминг, когда вся информация поступает на устройство в виде потокового изображения.

Он отметил, что шаг за шагом весь мир идет к тому, чтобы игровых консолей с каждым годом становилось все меньше и меньше. К тому моменту, когда Sony PlayStation 5 и ее аналоги начнут устаревать, а случится это где-то в 2026 году, во все крутые игры уже можно будет играть на любых электронных устройствах при их подключении к быстрому мобильному интернету. За счет этого люди со всего мира смогут получать максимальное качество графики в полноценных играх на смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на телевизорах со Smart TV.

Читайте также: В Crossout начался футбольный постапокалипсис

Все это станет возможно благодаря технологии стриминга, то есть для игрока все будет выглядеть так, словно он смотрит видео на YouTube, но при этом сам управляет игровым процессом. Потребуется лишь базовое оборудование для игр, у которого не будет высокой вычислительной мощности. Таким образом, как уверяет Ив Гиймо, консоли сами себя изживут, перестав быть отдельным классом устройств на рынке. Все это случится до 2030 года.
передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: PlayStation 5, Sony

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:01 » Автор: Богдан Процив
     517
     2

Похожие новости по теме

Появились новые данные об игровой консоли PlayStation 5 Появились новые данные об игровой консоли PlayStation 5

Подписка PlayStation Plus в сервисе PSN получит множество нововведений.

Sony представит новые мобильные игры PlayStation Sony представит новые мобильные игры PlayStation

Sony "перепишет" мобильные игры с консоли PlayStation

PlayStation 5 уже находится в разработке PlayStation 5 уже находится в разработке

Со времени выхода PlayStation 4 прошло всего 1,5 года.

Глава Microsoft Studios признал, что его команде есть чему поучиться у Sony Глава Microsoft Studios признал, что его команде есть чему поучиться у Sony

Фил Спенсер (Phil Spencer) восхищается работой специалистов Sony над игровой консолью PlayStation 4.

Директор Epic Games расхвалил грядущую игровую консоль от компании Sony Директор Epic Games расхвалил грядущую игровую консоль от компании Sony

Марк Рейн, исполнительный директор Epic Games, считает новую консоль PlayStation 4 оптимальным игровым компьютером. По его мнению, компания Sony сделала правильное технологическое решение, внедрив компоненты персонального компьютера в новую игровую платформу. Данный шаг позволит специалистам индустрии игр начать новый этап в


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

+1
Mykyta  
Сегодня, 14:27

я так и не понял что пс 5 станет последней или нет? Или отпадет необходимость?
Можно еще пару абзацев на эти темы?

Гости
0
Сергій  
Сегодня, 14:28

Що меле цей нещасний із юбісофт? Яким боком він до корпорації Sony? Правильно - ніяким. Зате вангує - дай бог кожному. Консолі - це бізнес, а подібні заяви - його частина, щоб усі подумали - усе, консоль остання, тре брати. Ну хіба не геній маркетингу оцей чувак? Ні, він просто каже, що від нього вимагають.

Гости

наверх