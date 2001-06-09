Раздел: Игры
Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью
В подобных устройствах отпадет необходимость.
Об игровой приставке Sony PlayStation 5 уже известно достаточно много подробностей. По данным от множества источников, она окажется по меньшей мере в 4 раза мощнее нынешней PS4 Pro, получив полную совместимость с технологией виртуальной реальности VR, а также разрешением экрана 4K со скоростью смены кадров 60 fps, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Тем не менее, как удалось выяснить сегодня, 9 июня 2018 года, данная консоль станет последней в истории, потому как затем в подобных устройствах отпадет необходимость. Исполнительный директор Ubisoft Ив Гиймо в интервью журналистам рассказал о том, что сейчас вся индустрия идет к стандартизации, то есть когда все сервисы могут взаимодействовать друг с другом.
В мире за последние годы появился гигабитный домашний интернет, а вскоре он станет привычным делом и при использовании сети операторов связи, потому как запуск 5G случится в ближайшие годы по всему миру. Все это приведет к тому, что уже через 5 – 10 лет скорость интернета по всему миру достигнет рекордных показателей. В связи с этим, высокопоставленный сотрудник игровой индустрии убежден в том, что Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью в истории. Это же касается и других приставок от конкурентов, то есть от Nintendo, Microsoft и прочих брендов. По его словам, следующее поколение подобных устройств станет последним в своем классе, потому как затем весь мир перейдет на облачный гейминг, когда вся информация поступает на устройство в виде потокового изображения.
Он отметил, что шаг за шагом весь мир идет к тому, чтобы игровых консолей с каждым годом становилось все меньше и меньше. К тому моменту, когда Sony PlayStation 5 и ее аналоги начнут устаревать, а случится это где-то в 2026 году, во все крутые игры уже можно будет играть на любых электронных устройствах при их подключении к быстрому мобильному интернету. За счет этого люди со всего мира смогут получать максимальное качество графики в полноценных играх на смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на телевизорах со Smart TV.
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Все это станет возможно благодаря технологии стриминга, то есть для игрока все будет выглядеть так, словно он смотрит видео на YouTube, но при этом сам управляет игровым процессом. Потребуется лишь базовое оборудование для игр, у которого не будет высокой вычислительной мощности. Таким образом, как уверяет Ив Гиймо, консоли сами себя изживут, перестав быть отдельным классом устройств на рынке. Все это случится до 2030 года.
передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
Об игровой приставке Sony PlayStation 5 уже известно достаточно много подробностей. По данным от множества источников, она окажется по меньшей мере в 4 раза мощнее нынешней PS4 Pro, получив полную совместимость с технологией виртуальной реальности VR, а также разрешением экрана 4K со скоростью смены кадров 60 fps, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.com.ua.
Тем не менее, как удалось выяснить сегодня, 9 июня 2018 года, данная консоль станет последней в истории, потому как затем в подобных устройствах отпадет необходимость. Исполнительный директор Ubisoft Ив Гиймо в интервью журналистам рассказал о том, что сейчас вся индустрия идет к стандартизации, то есть когда все сервисы могут взаимодействовать друг с другом.
В мире за последние годы появился гигабитный домашний интернет, а вскоре он станет привычным делом и при использовании сети операторов связи, потому как запуск 5G случится в ближайшие годы по всему миру. Все это приведет к тому, что уже через 5 – 10 лет скорость интернета по всему миру достигнет рекордных показателей. В связи с этим, высокопоставленный сотрудник игровой индустрии убежден в том, что Sony PlayStation 5 станет последней игровой консолью в истории. Это же касается и других приставок от конкурентов, то есть от Nintendo, Microsoft и прочих брендов. По его словам, следующее поколение подобных устройств станет последним в своем классе, потому как затем весь мир перейдет на облачный гейминг, когда вся информация поступает на устройство в виде потокового изображения.
Он отметил, что шаг за шагом весь мир идет к тому, чтобы игровых консолей с каждым годом становилось все меньше и меньше. К тому моменту, когда Sony PlayStation 5 и ее аналоги начнут устаревать, а случится это где-то в 2026 году, во все крутые игры уже можно будет играть на любых электронных устройствах при их подключении к быстрому мобильному интернету. За счет этого люди со всего мира смогут получать максимальное качество графики в полноценных играх на смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на телевизорах со Smart TV.
Читайте также: В Crossout начался футбольный постапокалипсис
Все это станет возможно благодаря технологии стриминга, то есть для игрока все будет выглядеть так, словно он смотрит видео на YouTube, но при этом сам управляет игровым процессом. Потребуется лишь базовое оборудование для игр, у которого не будет высокой вычислительной мощности. Таким образом, как уверяет Ив Гиймо, консоли сами себя изживут, перестав быть отдельным классом устройств на рынке. Все это случится до 2030 года.
передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на
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