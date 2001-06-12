Раздел: Игры
Опубликованы характеристики PC, на котором было запущено демо Cyberpunk 2077
Часовое геймплейное видео Cyberpunk 2077, которое было показано журналистам за закрытыми дверями, разработчики привезут на Gamescom 2018.
Менеджер студии CD Projekt RED по связям с общественностью Alicja подтвердила конфигурации PC, на котором была запущена демоверсия киберпанковой экшен-RPG Cyberpunk 2077. К сожалению, она не раскрыла информации касательно графических настроек использованных в данном демо, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
- процессор: Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц);
- материнская плата: ASUS ROG Strix Z370-I Gaming;
- оперативная память: 2 планки G.Skill Ripjaws V DDR4-3000 по 16 ГБ, CL15;
- видеокарта: GeForce GTX 1080Ti;
- SSD: Samsung 960 PRO 512 ГБ M.2 PCIe;
- блок питания: Corsair SF600 мощностью 600 Вт.
Читайте также: E3 2018: украинская студия показала геймплея Metro: Exodus
Также недавно стало известно, что часовое геймплейное видео Cyberpunk 2077, которое было показано журналистам за закрытыми дверями, разработчики привезут на Gamescom 2018, где его смогут увидеть все желающие. Напомним, что данная выставка пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.
Менеджер студии CD Projekt RED по связям с общественностью Alicja подтвердила конфигурации PC, на котором была запущена демоверсия киберпанковой экшен-RPG Cyberpunk 2077. К сожалению, она не раскрыла информации касательно графических настроек использованных в данном демо, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
- процессор: Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц);
- материнская плата: ASUS ROG Strix Z370-I Gaming;
- оперативная память: 2 планки G.Skill Ripjaws V DDR4-3000 по 16 ГБ, CL15;
- видеокарта: GeForce GTX 1080Ti;
- SSD: Samsung 960 PRO 512 ГБ M.2 PCIe;
- блок питания: Corsair SF600 мощностью 600 Вт.
Читайте также: E3 2018: украинская студия показала геймплея Metro: Exodus
Также недавно стало известно, что часовое геймплейное видео Cyberpunk 2077, которое было показано журналистам за закрытыми дверями, разработчики привезут на Gamescom 2018, где его смогут увидеть все желающие. Напомним, что данная выставка пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.
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