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Анонсирована World of Warships: Legends на PlayStation 4 и Xbox One

Анонсирована World of Warships: Legends на PlayStation 4 и Xbox OneПрезентация обновленной игры состоится в рамках выставки Gamescom 2018.

Студия Wargaming анонсировала релиз игры World of Warships: Legends на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Стоит отметить, что презентация обновленной игры состоится в рамках выставки Gamescom 2018, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кельне, а релиз игры ожидается уже в 2019 году.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.

Разработкой World of Warships: Legends занимается команда из Санкт-Петербурга, которая создала World of Warships для ПК. Используя все возможности консолей текущего поколения, Legends предложит свежий взгляд на сражения знаменитых боевых кораблей XX века.

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Стоит отметить, что наряду с традиционными для World of Warships сражениями флотов военно-морская игра будет содержать эксклюзивный контент и новые игровые возможности.
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 Теги: World of Warships: Legends

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Сегодня, 10:34 » Автор: Богдан Процив
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