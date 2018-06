Анонсирована World of Warships: Legends на PlayStation 4 и Xbox One

Студия Wargaming анонсировала релиз игры World of Warships: Legends на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Стоит отметить, что презентация обновленной игры состоится в рамках выставки Gamescom 2018, которая пройдет с 21 по 25 августа в Кельне, а релиз игры ожидается уже в 2019 году.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua Разработкой World of Warships: Legends занимается команда из Санкт-Петербурга, которая создала World of Warships для ПК. Используя все возможности консолей текущего поколения, Legends предложит свежий взгляд на сражения знаменитых боевых кораблей XX века.Стоит отметить, что наряду с традиционными для World of Warships сражениями флотов военно-морская игра будет содержать эксклюзивный контент и новые игровые возможности.