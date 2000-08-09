"Шутер" Quake Champions стал условно-бесплатным

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Quake Champions появится в Steam Когда состоится релиз в Steam, авторы не раскрывают.

Демонстрация геймплея Quake Champions Почти две минуты «чистого» игрового процесса Quake Champions.