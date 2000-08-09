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"Шутер" Quake Champions стал условно-бесплатным
Мультиплеерный шутер можно скачать в Steam и в сервисе Bethesda.net.
На недавно прошедшем мероприятии QuakeCon 2018 компания Bethesda Softworks объявила о том, что Quake Champions стала условно-бесплатной, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.
Игрокам, бесплатно скачавшим Quake Champions, доступно три режима: Quickplay, Arcade и Ranked, а также все локации и два персонажа - Ranger и Scalebearer.
Читайте также: Дата начала закрытой «беты» Quake Champions
Quake Champions до сих пор находится в стадии бета-тестирования, точная дата полноценного релиза пока неизвестна.
На недавно прошедшем мероприятии QuakeCon 2018 компания Bethesda Softworks объявила о том, что Quake Champions стала условно-бесплатной, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.
Игрокам, бесплатно скачавшим Quake Champions, доступно три режима: Quickplay, Arcade и Ranked, а также все локации и два персонажа - Ranger и Scalebearer.
Читайте также: Дата начала закрытой «беты» Quake Champions
Quake Champions до сих пор находится в стадии бета-тестирования, точная дата полноценного релиза пока неизвестна.
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