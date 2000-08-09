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"Шутер" Quake Champions стал условно-бесплатным

"Шутер" Quake Champions стал условно-бесплатнымМультиплеерный шутер можно скачать в Steam и в сервисе Bethesda.net.

На недавно прошедшем мероприятии QuakeCon 2018 компания Bethesda Softworks объявила о том, что Quake Champions стала условно-бесплатной, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.

Игрокам, бесплатно скачавшим Quake Champions, доступно три режима: Quickplay, Arcade и Ranked, а также все локации и два персонажа - Ranger и Scalebearer.

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Quake Champions до сих пор находится в стадии бета-тестирования, точная дата полноценного релиза пока неизвестна.
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 Теги: Quake Champions, бесплатные игры

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Сегодня, 12:39 » Автор: Алена Шимко
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