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Первые матчи The International 2018: турнир покинули фавориты

Первые матчи The International 2018: турнир покинули фаворитыСостоялись очередные матчи плей-офф на ежегодном турнире The International 2018.

Вчера и сегодня ночью были сыграны три матча в нижней сетке турнира. В ходе нее The International покинули фавориты турнира Virtus.pro, а также VGJ. Storm и Optic Gaming, передает Хроника.инфо со ссылкой на sportarena.com.

Примечательно, что в первом матче сильнейшими оказались Virtus.pro, они обыграли в серии best-of-3 Optic Gaming, благодаря чему вышли в следующий раунд. Но вот там российский коллектив ожидала встреча с Evil Geniuses, которые из-за поражения OG отправились в нижнюю сетку. В результате Evil Geniuses обыграли Virtus.pro в двух матчах подряд и вышли в полуфинал нижней сетки.

Соперником Evil Geniuses станет победитель противостояния между действующими чемпионами турнира Team Liquid и Team Secret, которые в двух картах обыграли американцев VGJ.Storm.

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Сегодня и в ночь на 25 августа состоятся три матча. В верхней сетке состоится финал между PSG.LGD и OG. А в нижней сначала определится второй полуфиналист в поединке Team Liquid и Team Secret, после чего сильнейший встретится с Evil Geniuses.
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 Теги: The International 2018, матчи, плей-офф

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Сегодня, 11:13 » Автор: Алена Шимко
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