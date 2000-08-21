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Раздел: Игры  
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Microsoft предложит покупателям бесплатные Xbox One

Microsoft предложит покупателям бесплатные Xbox OneПрограмма Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно, но с небольшими оговорками.

Компания Microsoft в конце августа запустит программу Xbox All Access, направленную на расширение пользовательской аудитории Xbox One или Xbox One X, чтобы предоставить покупателям самый простой способ обзавестись современными игровыми приставками, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Программа Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно. Но взамен новый владелец обязуется подписаться на сервис Game Pass, открывающий каталог к более чем 100 видеоиграм, а также подписку на Xbox Live Gold, который позволяет играть с другими пользователями в мультиплеерные игры.

В случае подписания контракта, новый владелец обязуется оплачивать обе подписки по 22 доллара в месяц на протяжении двух лет. По истечению срока Xbox One S остается у владельца, поскольку "кредит" за него будет выплачен за два года в полной мере.

Если человек хочет получить самую мощную приставку Xbox One X, то цена ежемесячной подписки составит 35 долларов. Простые подсчеты показывают, что в рамках контракта за Xbox One X и подписку на сервисы по итогам двух лет общая сумма составит 840 долларов.

Предложение ориентировано на тех, кто по каким-то причинам не готов выплачивать сумму стоимости приставки и подписки на сервисы сразу. Источники отмечают, что Microsoft особенно будет напирать на привлекательность Xbox Game Pass в этой связке, поскольку по подписке все пользователи получат ее новейшие хиты, в том числе Gears 5, Halo Infinite, Forza Horizon 4 и другие блокбастеры, отдельно продающиеся за $60.

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Контракт от Microsoft на приобретение Xbox One S и Xbox One S будет первое время доступен в США, а со временем распространится на страны Европы. Украина в их число не входит, поскольку официально сервис Xbox и Xbox Live в нашей стране не поддерживается.
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 Теги: Xbox One, Microsoft

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Сегодня, 13:47 » Автор: Богдан Процив
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