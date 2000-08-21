Раздел: Игры
Microsoft предложит покупателям бесплатные Xbox One
Программа Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно, но с небольшими оговорками.
Компания Microsoft в конце августа запустит программу Xbox All Access, направленную на расширение пользовательской аудитории Xbox One или Xbox One X, чтобы предоставить покупателям самый простой способ обзавестись современными игровыми приставками, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Программа Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно. Но взамен новый владелец обязуется подписаться на сервис Game Pass, открывающий каталог к более чем 100 видеоиграм, а также подписку на Xbox Live Gold, который позволяет играть с другими пользователями в мультиплеерные игры.
В случае подписания контракта, новый владелец обязуется оплачивать обе подписки по 22 доллара в месяц на протяжении двух лет. По истечению срока Xbox One S остается у владельца, поскольку "кредит" за него будет выплачен за два года в полной мере.
Если человек хочет получить самую мощную приставку Xbox One X, то цена ежемесячной подписки составит 35 долларов. Простые подсчеты показывают, что в рамках контракта за Xbox One X и подписку на сервисы по итогам двух лет общая сумма составит 840 долларов.
Предложение ориентировано на тех, кто по каким-то причинам не готов выплачивать сумму стоимости приставки и подписки на сервисы сразу. Источники отмечают, что Microsoft особенно будет напирать на привлекательность Xbox Game Pass в этой связке, поскольку по подписке все пользователи получат ее новейшие хиты, в том числе Gears 5, Halo Infinite, Forza Horizon 4 и другие блокбастеры, отдельно продающиеся за $60.
Читайте также: В Dota 2 появился новый персонаж
Контракт от Microsoft на приобретение Xbox One S и Xbox One S будет первое время доступен в США, а со временем распространится на страны Европы. Украина в их число не входит, поскольку официально сервис Xbox и Xbox Live в нашей стране не поддерживается.
Компания Microsoft в конце августа запустит программу Xbox All Access, направленную на расширение пользовательской аудитории Xbox One или Xbox One X, чтобы предоставить покупателям самый простой способ обзавестись современными игровыми приставками, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Программа Xbox All Access предлагает пользователям получить Xbox One S бесплатно. Но взамен новый владелец обязуется подписаться на сервис Game Pass, открывающий каталог к более чем 100 видеоиграм, а также подписку на Xbox Live Gold, который позволяет играть с другими пользователями в мультиплеерные игры.
В случае подписания контракта, новый владелец обязуется оплачивать обе подписки по 22 доллара в месяц на протяжении двух лет. По истечению срока Xbox One S остается у владельца, поскольку "кредит" за него будет выплачен за два года в полной мере.
Если человек хочет получить самую мощную приставку Xbox One X, то цена ежемесячной подписки составит 35 долларов. Простые подсчеты показывают, что в рамках контракта за Xbox One X и подписку на сервисы по итогам двух лет общая сумма составит 840 долларов.
Предложение ориентировано на тех, кто по каким-то причинам не готов выплачивать сумму стоимости приставки и подписки на сервисы сразу. Источники отмечают, что Microsoft особенно будет напирать на привлекательность Xbox Game Pass в этой связке, поскольку по подписке все пользователи получат ее новейшие хиты, в том числе Gears 5, Halo Infinite, Forza Horizon 4 и другие блокбастеры, отдельно продающиеся за $60.
Читайте также: В Dota 2 появился новый персонаж
Контракт от Microsoft на приобретение Xbox One S и Xbox One S будет первое время доступен в США, а со временем распространится на страны Европы. Украина в их число не входит, поскольку официально сервис Xbox и Xbox Live в нашей стране не поддерживается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
397
0
Также советуем посмотреть
- РосСМИ насмешили очередным фейком об украинцах
- Парад, як потужний поштовх
- На Донбассе третьи сутки закрыт пункт пропуска Майорское
- История про дружбу
- Юмористы придумали, как "отблагодарить" Супрун за ее советы
- В США призрак ребенка угодил в объектив камеры
- Крым настигла новая катастрофа
- Эту историю про Маккейна вряд ли расскажут по телевизору
- Заботливый парень сделал пьяную возлюбленную звездой Сети
- Удушенные ценой на «коммуналку»
- Боевики из минометов обстреляли село Кряковка
- Долой дискриминацию: в Австралии для парней выпустили коллекцию бюстгальтеров
- Главный вызов для Украины
- Оползень перекрыл дорогу к пяти селам на Прикарпатье
- Донецькі «ідеологи» вже в Москві
- Питоны развлекли австралийцев дракой в бассейне
- Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- В России медведь с канистрой на голове устроил переполох
- Получите плевок в лицо
- На Донбассе за сутки погибли двое военных
- Забавные фотки модников, которым стоит чаще смотреть в зеркало
- Порошенко обратился к жителям оккупированных территорий
- Смешные фотки прохожих, вызывающие много вопросов
- Забавные фотки, доказывающие, что все люди мыслят одинаково
- Порошенко подписал закон о повышении соцзащиты военнослужащих
- Подборка уморительных комментариев с просторов соцсетей
- Смешные объявления от настоящих юмористов
- Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
- Веселимся до упаду: подборка отличных анекдотов
- В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей
Оставьте свой комментарий