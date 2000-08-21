Microsoft предложит покупателям бесплатные Xbox One

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Предложение будет доступно игрокам на платформах Xbox One и Xbox 360.

Компания Microsoft уже осуществила анонс бесплатных игр для своих золотых подписчиков Xbox Live на консоли Xbox 360 и Xbox One. Перечисленные бесплатные геймы будут доступны в августе.