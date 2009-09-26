» » Появился новый сервис с играми от Google
Раздел: Игры  
0

Появился новый сервис с играми от Google

Появился новый сервис с играми от GoogleОн позволяет запускать игры непосредственно в браузере.

Компания Google запустила игровой стриминговый сервис Project Stream. Он даст возможность пользователям запускать игры непосредственно в браузере. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Первой игрой, которая будет доступна на сервисе, станет Assassins Creed Odyssey. Выходит она 5 октября текущего года. В этот же день на сервисе появится в доступе бета-тест приложения для стриминга от Google.

Известно, что на первых этапах Project Stream будет доступен исключительно жителям США. Касательно появления сервиса в других странах информации пока нет. Также неизвестна стоимость подписки на Project Stream.

Читайте также: Вышел второй трейлер геймплея Red Dead Redemption 2

В компании отмечают, что для комфортной игры в Full HD при 60 кадрах в секунду хватит интернета со скоростью 25 Мбит/с. Однако разработчики намерены продолжить борьбу с задержкой, которая возникает в процессе игры.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, игры, Project Stream

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:20 » Автор: Богдан Процив
     298
     0

Похожие новости по теме

Вышел второй трейлер геймплея Red Dead Redemption 2 Вышел второй трейлер геймплея Red Dead Redemption 2

Как и обещалось, занятий в Red Dead Redemption 2 полно.

Новый трейлер Red Dead Redemption 2, знакомящий с главными героями игры Новый трейлер Red Dead Redemption 2, знакомящий с главными героями игры

Свежий трейлер в очередной раз подтверждает, что Red Dead Redemption 2 поступит в продажу на PlayStation 4 и Xbox One весной следующего года.

Вышел трейлер игры Assassin’s Creed Origins Вышел трейлер игры Assassin’s Creed Origins

Выход игры на PlayStation 4, Xbox One и PC ожидается 27 октября.

Red Dead Redemption появится на PC Red Dead Redemption появится на PC

Соглашение с Sony даст вам поиграть в Red Dead Redemption на PC.

Steam-игры можно запускать без предварительной загрузки Steam-игры можно запускать без предварительной загрузки

Пользователи «облачного» сервиса OnLive по желанию смогут запускать игры из библиотеки Steam без предварительной загрузки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх