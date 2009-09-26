Раздел: Игры
Появился новый сервис с играми от Google
Он позволяет запускать игры непосредственно в браузере.
Компания Google запустила игровой стриминговый сервис Project Stream. Он даст возможность пользователям запускать игры непосредственно в браузере. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Первой игрой, которая будет доступна на сервисе, станет Assassins Creed Odyssey. Выходит она 5 октября текущего года. В этот же день на сервисе появится в доступе бета-тест приложения для стриминга от Google.
Известно, что на первых этапах Project Stream будет доступен исключительно жителям США. Касательно появления сервиса в других странах информации пока нет. Также неизвестна стоимость подписки на Project Stream.
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В компании отмечают, что для комфортной игры в Full HD при 60 кадрах в секунду хватит интернета со скоростью 25 Мбит/с. Однако разработчики намерены продолжить борьбу с задержкой, которая возникает в процессе игры.
Компания Google запустила игровой стриминговый сервис Project Stream. Он даст возможность пользователям запускать игры непосредственно в браузере. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Первой игрой, которая будет доступна на сервисе, станет Assassins Creed Odyssey. Выходит она 5 октября текущего года. В этот же день на сервисе появится в доступе бета-тест приложения для стриминга от Google.
Известно, что на первых этапах Project Stream будет доступен исключительно жителям США. Касательно появления сервиса в других странах информации пока нет. Также неизвестна стоимость подписки на Project Stream.
Читайте также: Вышел второй трейлер геймплея Red Dead Redemption 2
В компании отмечают, что для комфортной игры в Full HD при 60 кадрах в секунду хватит интернета со скоростью 25 Мбит/с. Однако разработчики намерены продолжить борьбу с задержкой, которая возникает в процессе игры.
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