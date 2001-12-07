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Появились официальные системные требования World War Z
World War Z будет представлять собой кооперативный шутер, с элементами экшена и хоррора на выживание.
Студия Saber Interactive огласила официальные системные требования World War Z - официальной игры по мотивам фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом (Brad Pitt) в главной роли, которая была анонсирована годом ранее, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua. С их полным списком можно ознакомиться ниже.
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 7;
процессор: Intel Core i5-750/i3-530 или AMD Phenon II X4-810;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GT 730 (2 ГБ) или Radeon R7 240 или Intel HD Graphics 530;
свободное место на жестком диске: 20 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-3770;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon R9 280;
свободное место на жестком диске: 20 ГБ.
World War Z будет представлять собой кооперативный шутер, с элементами экшена и хоррора на выживание с видом от третьего лица. Игра создается для PC, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики сообщили, что проект станет доступен в недавно анонсированном Epic Games Store. Появится ли он в Steam не уточняется.
Читайте также: Популярная компьютерная игра стала бесплатной
Одной из главных особенностей World War Z станут быстро движущиеся толпы живых мертвецов. Зомби будут проявлять случайно генерируемое поведение, чтобы обеспечить разные ситуации в каждой миссии. Также авторы обещают большое количество и рaзнообрaзие врагов: игрoки смoгyт стoлкнyться кaк c oдним внушитeльным зомби, тaк и c тыcячей зараженных.
Студия Saber Interactive огласила официальные системные требования World War Z - официальной игры по мотивам фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом (Brad Pitt) в главной роли, которая была анонсирована годом ранее, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua. С их полным списком можно ознакомиться ниже.
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 7;
процессор: Intel Core i5-750/i3-530 или AMD Phenon II X4-810;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GT 730 (2 ГБ) или Radeon R7 240 или Intel HD Graphics 530;
свободное место на жестком диске: 20 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-3770;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon R9 280;
свободное место на жестком диске: 20 ГБ.
World War Z будет представлять собой кооперативный шутер, с элементами экшена и хоррора на выживание с видом от третьего лица. Игра создается для PC, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики сообщили, что проект станет доступен в недавно анонсированном Epic Games Store. Появится ли он в Steam не уточняется.
Читайте также: Популярная компьютерная игра стала бесплатной
Одной из главных особенностей World War Z станут быстро движущиеся толпы живых мертвецов. Зомби будут проявлять случайно генерируемое поведение, чтобы обеспечить разные ситуации в каждой миссии. Также авторы обещают большое количество и рaзнообрaзие врагов: игрoки смoгyт стoлкнyться кaк c oдним внушитeльным зомби, тaк и c тыcячей зараженных.
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