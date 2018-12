Появились официальные системные требования World War Z

Студия Saber Interactive огласила официальные системные требования World War Z - официальной игры по мотивам фильма «Война миров Z» с Брэдом Питтом (Brad Pitt) в главной роли, которая была анонсирована годом ранее, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua . С их полным списком можно ознакомиться ниже.Минимальные системные требования:ОС: Windows 7;процессор: Intel Core i5-750/i3-530 или AMD Phenon II X4-810;оперативная память: 8 ГБ;видеокарта: GeForce GT 730 (2 ГБ) или Radeon R7 240 или Intel HD Graphics 530;свободное место на жестком диске: 20 ГБ.Рекомендуемые системные требования:ОС: 64-разрядная Windows 10;процессор: Intel Core i7-3770;оперативная память: 16 ГБ;видеокарта: GeForce GTX 960 или Radeon R9 280;свободное место на жестком диске: 20 ГБ.World War Z будет представлять собой кооперативный шутер, с элементами экшена и хоррора на выживание с видом от третьего лица. Игра создается для PC, Xbox One и PlayStation 4. Разработчики сообщили, что проект станет доступен в недавно анонсированном Epic Games Store. Появится ли он в Steam не уточняется.Одной из главных особенностей World War Z станут быстро движущиеся толпы живых мертвецов. Зомби будут проявлять случайно генерируемое поведение, чтобы обеспечить разные ситуации в каждой миссии. Также авторы обещают большое количество и рaзнообрaзие врагов: игрoки смoгyт стoлкнyться кaк c oдним внушитeльным зомби, тaк и c тыcячей зараженных.