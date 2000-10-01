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Раздел: Происшествия  
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Боевики обвинили членов религиозной общины в экстремизме

Боевики обвинили членов религиозной общины в экстремизмеЭкстремистскими были признаны обычные печатные издания и книги данной религиозной организации.

Оккупационные власти Донецка запретили деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории ОРДО, признав ее экстремистской.

Об этом сообщает информационный ресурс оккупантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«Коллегия судей верховного суда ДНР, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению и. о. генерального прокурора ДНР, постановила запретить деятельность религиозного объединения „Свидетели Иеговы“… в связи с осуществлением этим религиозным объединением экстремисткой деятельности. Решение вступило в силу после его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит», - заявили в упомянутом «суда» боевиков.

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Экстремистскими были признаны обычные печатные издания и книги данной религиозной организации, притом распространение журнала «Сторожевая башня» в ОРДО было запрещено еще год назад. По уголовному «законодательству ДНР» членам религиозной общины, которых объявили экстремистами, грозит до 8 лет лишения свободы.
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 Теги: Боевики, экстремизм

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Вчера, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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