Раздел: Происшествия
Боевики обвинили членов религиозной общины в экстремизме
Экстремистскими были признаны обычные печатные издания и книги данной религиозной организации.
Оккупационные власти Донецка запретили деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории ОРДО, признав ее экстремистской.
Об этом сообщает информационный ресурс оккупантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«Коллегия судей верховного суда ДНР, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению и. о. генерального прокурора ДНР, постановила запретить деятельность религиозного объединения „Свидетели Иеговы“… в связи с осуществлением этим религиозным объединением экстремисткой деятельности. Решение вступило в силу после его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит», - заявили в упомянутом «суда» боевиков.
Читайте также: В Крыму члена Меджлиса обвинили в экстремизме
Экстремистскими были признаны обычные печатные издания и книги данной религиозной организации, притом распространение журнала «Сторожевая башня» в ОРДО было запрещено еще год назад. По уголовному «законодательству ДНР» членам религиозной общины, которых объявили экстремистами, грозит до 8 лет лишения свободы.
Оккупационные власти Донецка запретили деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы» на территории ОРДО, признав ее экстремистской.
Об этом сообщает информационный ресурс оккупантов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.
«Коллегия судей верховного суда ДНР, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению и. о. генерального прокурора ДНР, постановила запретить деятельность религиозного объединения „Свидетели Иеговы“… в связи с осуществлением этим религиозным объединением экстремисткой деятельности. Решение вступило в силу после его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит», - заявили в упомянутом «суда» боевиков.
Читайте также: В Крыму члена Меджлиса обвинили в экстремизме
Экстремистскими были признаны обычные печатные издания и книги данной религиозной организации, притом распространение журнала «Сторожевая башня» в ОРДО было запрещено еще год назад. По уголовному «законодательству ДНР» членам религиозной общины, которых объявили экстремистами, грозит до 8 лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
194
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые могли сделать только на свадьбе
- Подборка отличных анекдотов для достойного окончания недели
- В Сети показали забавные способы проучить «героев парковки»
- Реалии современной жизни в подборке смешных фоток
- Парень создает смешные фотоколлажи с знаменитостями
- Забавные ценники из магазинов, способные вызвать приступ смеха
- Путин сфотографировался с томиком Пушкина и насмешил весь мир
- Долой дискриминацию: известный дизайнер выпустил «шпильки» для мужчин
- «Любовь это…»: Совместное фото Трампа и Ким Чен Ына насмешило Сеть
- Всю суть украинской политики показали в одной забавной фотке
- Украинская теннисистка с юмором отреагировала на свои поражения
- Мария Захарова насмешила Сеть странной фоткой
- Попугай оригинально «наказал» хозяйку за откровенный танец
- Сеть насмешила «евробляха» ручной работы на дорогах Прикарпатья
- Умора: в США пес-беглец раскаялся и начал «трезвонить» в дверь
- И смех, и грех: белорус «нырнул» в мусоропровод ради выброшенных ключей
- Сеть насмешили «нежности» Путина и президента Таджикистана
- Сеть в восторге от упитанного тюленя из Японии
- На позитиве: десятка отличных анекдотов на утро воскресенья
- Хочет найти себе рабов: бездомная кошка-толстушка покорила Сеть
- В зоне ООС ранили одного бойца ВСУ
- В Казахстане приготовили самый длинный шашлык в мире
- Неверная жена с любовником вызвала такси, которое вел ее муж
- Сеть повеселил жалостливый рассказ на росТВ о жизни в Киеве
- В Сети высмеяли памятник основателю Bitcoin в Киеве
- Обаятельный тюлень покорил пользователей Сети
- "Совет да любовь": в Сети высмеяли фото Путина с президентом Таджикистана
- В Сети высмеяли "фекальный инцидент" с российскими дипломатами
- Очередной взрыв в Донецке: ранен кандидат на пост "главы ДНР"
- "Ты меня любишь?": забавные анекдоты о прелестях семейной жизни
Оставьте свой комментарий