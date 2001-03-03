Раздел: Культура
У лучшей актрисы года украли статуэтку "Оскар"
Престижную награду похитили у Фрэнсис Макдорманд во время бала.
У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку «Оскар», которую она получила за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новую газету.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 47-летний Терри Брайант. Его могут отпустить под залог до суда, если он внесет 20 тысяч долларов.
Награду у актрисы украли во время «Губернаторского бала», который состоялся после официальной церемонии награждения.
Ранее сегодня были объявлены лауреты американской Киноакадемии. «Лучшим фильмом» стала работа «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой признали Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а актером — Гари Олдмана за «Темные времена».
Читайте также: Памела Андерсон рассказала, как развлекался основатель Playboy
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» лента режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уступила работе чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина». Документальный фильм «Икар» режиссера Брайана Фогеля о допинге в российском спорте получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».
У актрисы Фрэнсис Макдорманд украли статуэтку «Оскар», которую она получила за главную роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новую газету.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 47-летний Терри Брайант. Его могут отпустить под залог до суда, если он внесет 20 тысяч долларов.
Награду у актрисы украли во время «Губернаторского бала», который состоялся после официальной церемонии награждения.
Ранее сегодня были объявлены лауреты американской Киноакадемии. «Лучшим фильмом» стала работа «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо. Лучшей актрисой признали Фрэнсис Макдорманд за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а актером — Гари Олдмана за «Темные времена».
Читайте также: Памела Андерсон рассказала, как развлекался основатель Playboy
В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» лента режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» уступила работе чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина». Документальный фильм «Икар» режиссера Брайана Фогеля о допинге в российском спорте получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
464
0
Оставьте свой комментарий