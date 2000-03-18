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Раздел: Культура  
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Великолепная Синди Кроуфорд показала фото после душа

Великолепная Синди Кроуфорд показала фото после душа Звезда разместила снимок в социальной сети.

Американская модель, актриса и телеведущая Синди Кроуфорд даже в свои 52 года выглядит великолепно, и для этого ей не обязательно наносить толстый слой макияжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовала накануне фотографию, сделанную в ванной комнате. Синди только что приняла душ, представ в одном лишь халате и полотенцем на голове.

Кроуфорд доказала, что может выглядеть привлекательно не только с экранов телевизоров и на красных дорожках, но и в повседневной жизни, когда отсутствует красивая одежда, бижутерия и массивный мейкап.

Это оценили её фанаты, поставив под фото 65 тысяч "лайков", а количество комментариев перевалило за четыре сотни.

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Уже в который раз поклонники восторгаются красотой Синди, которая радует их на протяжении многих-многих лет.

Великолепная Синди Кроуфорд показала фото после душа
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 Теги: Синди Кроуфорд, ванная

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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