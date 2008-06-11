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Раздел: Культура  
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Камалия показала, какими нарядами удивляет жителей Вены

Камалия показала, какими нарядами удивляет жителей ВеныПевица предстала перед публикой в непривычном наряде.

В Инстаграме Камалия Захур поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в спортивном костюме, кроссовках и бейсболке. Поклонники удивились тому, как оделась украинская певица, ведь чаще всего она появляется на людях в элегантных и женственных платьях.

Как всегда, Камалия подписала свое фото на двух языках: "Hello, Vienna. Glad to be with you again. Love your history, architecture and hospitality. .
Здравствуй, Вена. Рада быть с тобой снова. Люблю твою историю, архитектуру и гостеприимство.".

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В комментариях Камалии нет отбоя от комплиментов, лента заполнена такими отзывами: "Во всякой одежде красива.....", "Какая стройная, умничка)))", "Красотка. Очень стильная Вы.".

Камалия показала, какими нарядами удивляет жителей Вены
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 Теги: Камалия, наряд

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Сегодня, 12:37 » Автор: Валерия Янобекова
     2009
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