Камалия показала, какими нарядами удивляет жителей Вены

В Инстаграме Камалия Захур поделилась свежим снимком, на котором она запечатлена в спортивном костюме, кроссовках и бейсболке. Поклонники удивились тому, как оделась украинская певица, ведь чаще всего она появляется на людях в элегантных и женственных платьях.Как всегда, Камалия подписала свое фото на двух языках: "Hello, Vienna. Glad to be with you again. Love your history, architecture and hospitality. .Здравствуй, Вена. Рада быть с тобой снова. Люблю твою историю, архитектуру и гостеприимство.".В комментариях Камалии нет отбоя от комплиментов, лента заполнена такими отзывами: "Во всякой одежде красива.....", "Какая стройная, умничка)))", "Красотка. Очень стильная Вы.".