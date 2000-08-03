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Раздел: Культура  
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Джиджи Хадид снялась для обложки журнала в странной маске

Джиджи Хадид снялась для обложки журнала в странной маске Модель стала главной героиней Love Magazine

23-летняя американская модель Джиджи Хадид в каких только образах не позировала фотографам. Но на этот раз она удивила поклонников, как никогда раньше. На обложке журнала Love Magazine звезда появилась в жуткой маске злобного кролика, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Вторая обложка оказалось более миловидной. На другом снимке модель позировала в привычном виде, не считая, конечно же, ремня на лбу.

Напомним, Джиджи Хадид удивила всех лицом без макияжа. Модель сделала селфи без мейк-апа и опубликовала его в Instagram-сторис.

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Ранее Джиджи Хадид в нежном образе украсила обложку Vogue. Модель украсила обложку австралийского выпуска модного издания, которому дала откровенное интервью. Джиджи рассказала, что самый важный урок, который ей пришлось получить в качестве модели, это способность вовремя говорить "нет".

Джиджи Хадид снялась для обложки журнала в странной маске
Джиджи Хадид снялась для обложки журнала в странной маске
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 Теги: Джиджи Хадид, журнал

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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