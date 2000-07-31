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Раздел: Культура  
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Ани Лорак после измены мужа уехала в Иерусалим

Ани Лорак после измены мужа уехала в ИерусалимАртистка не комментирует свою семейную драму.

Певица Ани Лорак вместе с 7-летней дочерью Софией улетела в Израиль после скандала с изменой ее мужа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.

Артистка по-прежнему никак не комментирует свою семейную драму, однако ее молчание красноречивее любых слов: на свежих фотографиях в сети Каролина без обручального кольца.

В понедельник Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где она нежно обнимает дочь, а в руке держит церковную свечу. Геолокация снимка свидетельствует, что он был сделан в Иерусалиме.

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Певица никак не прокомментировала фото, а лишь лаконично поставила в подписи сердечко.
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 Теги: Ани Лорак, Иерусалим

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
     2028
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