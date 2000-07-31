Раздел: Культура
Ани Лорак после измены мужа уехала в Иерусалим
Артистка не комментирует свою семейную драму.
Певица Ани Лорак вместе с 7-летней дочерью Софией улетела в Израиль после скандала с изменой ее мужа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
Артистка по-прежнему никак не комментирует свою семейную драму, однако ее молчание красноречивее любых слов: на свежих фотографиях в сети Каролина без обручального кольца.
В понедельник Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где она нежно обнимает дочь, а в руке держит церковную свечу. Геолокация снимка свидетельствует, что он был сделан в Иерусалиме.
Читайте также: Появились новые подробности измены мужа Ани Лорак
Певица никак не прокомментировала фото, а лишь лаконично поставила в подписи сердечко.
Певица Ани Лорак вместе с 7-летней дочерью Софией улетела в Израиль после скандала с изменой ее мужа.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vchaspik.ua.
Артистка по-прежнему никак не комментирует свою семейную драму, однако ее молчание красноречивее любых слов: на свежих фотографиях в сети Каролина без обручального кольца.
В понедельник Лорак опубликовала в Instagram фотографию, где она нежно обнимает дочь, а в руке держит церковную свечу. Геолокация снимка свидетельствует, что он был сделан в Иерусалиме.
Читайте также: Появились новые подробности измены мужа Ани Лорак
Певица никак не прокомментировала фото, а лишь лаконично поставила в подписи сердечко.
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