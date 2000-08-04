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Владимир Кличко расстался с девушкой после девяти лет отношений

Владимир Кличко расстался с девушкой после девяти лет отношений У боксера и актрисы осталась совместная дочь.

42-летний украинский боксер Владимир Кличко и 28-летняя американская актриса Хейден Панеттьери расстались. Их роман длился девять лет. Причина разрыва боксера и актрисы остается неизвестной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Западным СМИ о том, что пара больше не вместе, рассказала Лесли Фогель, мама актрисы. Заявление последовало после того, как папарацци сфотографировали Хейден с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе. Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig's в Западном Голливуде.

Лесли утверждает, что ее дочь Хейден и Владимир Кличко остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери Кайи-Евдокии. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.

"В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему", – подчеркнула мать актрисы. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нэшвилл", в котором она снимается с 2012 года.

А вот журналисты таблоида E! News узнали еще кое-какие эксклюзивные подробности разрыва от источника, приближенного к Панеттьери.

"Хейден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они – большая часть жизни друг друга. Панеттьери возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что дальше делать", – рассказал собеседник.

Отметим, что у девушки было жуткое состояние после родов. После того как актриса подарила спортсмену дочь, в декабре 2014 года молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия. Чтобы побороть психологический недуг, Хейден как минимум два раза обращалась за помощью к врачам и даже лежала в реабилитационном центре.

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Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.

Владимир Кличко расстался с девушкой после девяти лет отношений
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 Теги: Владимир Кличко, расставание

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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