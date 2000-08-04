Раздел: Культура
Владимир Кличко расстался с девушкой после девяти лет отношений
У боксера и актрисы осталась совместная дочь.
42-летний украинский боксер Владимир Кличко и 28-летняя американская актриса Хейден Панеттьери расстались. Их роман длился девять лет. Причина разрыва боксера и актрисы остается неизвестной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Западным СМИ о том, что пара больше не вместе, рассказала Лесли Фогель, мама актрисы. Заявление последовало после того, как папарацци сфотографировали Хейден с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе. Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig's в Западном Голливуде.
Лесли утверждает, что ее дочь Хейден и Владимир Кличко остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери Кайи-Евдокии. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.
"В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему", – подчеркнула мать актрисы. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нэшвилл", в котором она снимается с 2012 года.
А вот журналисты таблоида E! News узнали еще кое-какие эксклюзивные подробности разрыва от источника, приближенного к Панеттьери.
"Хейден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они – большая часть жизни друг друга. Панеттьери возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что дальше делать", – рассказал собеседник.
Отметим, что у девушки было жуткое состояние после родов. После того как актриса подарила спортсмену дочь, в декабре 2014 года молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия. Чтобы побороть психологический недуг, Хейден как минимум два раза обращалась за помощью к врачам и даже лежала в реабилитационном центре.
Читайте также: Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала
Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.
42-летний украинский боксер Владимир Кличко и 28-летняя американская актриса Хейден Панеттьери расстались. Их роман длился девять лет. Причина разрыва боксера и актрисы остается неизвестной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
Западным СМИ о том, что пара больше не вместе, рассказала Лесли Фогель, мама актрисы. Заявление последовало после того, как папарацци сфотографировали Хейден с неизвестным молодым человеком в Лос-Анджелесе. Они ужинали вдвоем в модном ресторане Craig's в Западном Голливуде.
Лесли утверждает, что ее дочь Хейден и Владимир Кличко остаются друзьями ради их общей трехлетней дочери Кайи-Евдокии. Именно поэтому они недавно все втроем отдыхали в Греции.
"В жизни моей дочери происходят перемены. Уверена, что это перемены к лучшему", – подчеркнула мать актрисы. Она также сообщила, что Хейден взяла перерыв в работе над сериалом "Нэшвилл", в котором она снимается с 2012 года.
А вот журналисты таблоида E! News узнали еще кое-какие эксклюзивные подробности разрыва от источника, приближенного к Панеттьери.
"Хейден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях, они – большая часть жизни друг друга. Панеттьери возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что дальше делать", – рассказал собеседник.
Отметим, что у девушки было жуткое состояние после родов. После того как актриса подарила спортсмену дочь, в декабре 2014 года молодую маму одолела тяжелая послеродовая депрессия. Чтобы побороть психологический недуг, Хейден как минимум два раза обращалась за помощью к врачам и даже лежала в реабилитационном центре.
Читайте также: Кристина Агилера сфотографировалась с детьми для известного журнала
Хейден Панеттьери и Владимир Кличко начали встречаться в 2009 году. Их роман продолжался два года, после чего они расстались. Однако в 2013 году Хейден и Владимир сошлись снова и к концу года объявили о помолвке. В декабре 2014 года Панеттьери родила дочь Кайю. До свадьбы с украинским боксером у актрисы дело так и не дошло.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
698
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
- Порошенко с семьей заметили в популярном ресторане
- Веселые выходки учителей с хорошим чувством юмора
- Украина подаст новый иск против РФ
- Уморительные объявления для любителей искрометного юмора
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
Оставьте свой комментарий