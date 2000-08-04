Владимир Кличко расстался с девушкой после девяти лет отношений

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На днях в сети появилась информация о том, что известный украинский боксер Владимир Кличко сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – известной американской актрисе Хейден Панеттьери. Эту новость сообщила сама голливудская актриса Хейден Панеттьери в прямом эфире телевизионного шоу Live With Kelly & Michael 9