Раздел: Культура
Хлои Кардашьян показала дочь
Оторваться от снимка просто невозможно.
Хлои Кардашьян показала фотографию своей трехмесячной дочери Тру Томпсон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Оторваться от снимка просто невозможно; публикация вызвала такую волну умиления, что моментально вышла в топы, получив около 4 миллионов лайков.
Поклонники, которые переживали за внутреннее состояние Хлои из-за новостей, связанных с изменой мужа, выдохнули: у девушки полно забот и без лишних слухов.
Читайте также: Хлое Кардашьян показала маленькую дочь
На данный момент она занимается новорожденной малышкой и не думает расставаться с баскетболистом Тристаном Томпсоном.
Хлои Кардашьян показала фотографию своей трехмесячной дочери Тру Томпсон.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Оторваться от снимка просто невозможно; публикация вызвала такую волну умиления, что моментально вышла в топы, получив около 4 миллионов лайков.
Поклонники, которые переживали за внутреннее состояние Хлои из-за новостей, связанных с изменой мужа, выдохнули: у девушки полно забот и без лишних слухов.
Читайте также: Хлое Кардашьян показала маленькую дочь
На данный момент она занимается новорожденной малышкой и не думает расставаться с баскетболистом Тристаном Томпсоном.
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